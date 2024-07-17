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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na gelerek milletvekillerine bilgi verdi. Memişoğlu, sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu ziyaret etti

Memişoğlu:

"Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten aynı zamanda buna bağlı teknolojisinin üreten bir sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz"

ANKARA - Salık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten aynı zamanda buna bağlı teknolojisinin üreten bir sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na gelerek milletvekillerine bilgi verdi. Memişoğlu, sağlık büyük değişim ve gelişim süreci yaşadıklarını belirterek, "Bugün baktığımız zaman sağlık hizmeti sunumunda en çok ulaşılabilen her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Kovid'teki başarı, deprem büyük bir özveriyi de örnek göstererek dünyaya sağlık anlamında Türkiye'nin çok iyi yerlerde olduğunu gösterdik. Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten aynı zamanda buna bağlı teknolojisinin üreten bir sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz. Bizler en iyisini yapmaya çalışırken, istişareyle ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Ne yaptığını sorgulayan bir Bakanlık olacağız. Her aman sizin desteğinize, görüşlerinize ihtiyacımız olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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