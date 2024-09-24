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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta Yeni Okulun Temelini Attı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta Yeni Okulun Temelini Attı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sivas'ta açılışında yaptığı konuşmada, birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, geleceğe yatırım yapmanın gerekliliğini ifade etti.

Sivas'ta bir okulun temel atma töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülke olarak daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Memişoğlu, kent merkezinde hayırsever iş adamı Hulusi Şahin tarafından yaptırılacak olan Bekir-Latife Şahin İlkokulu binasının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, birlikte olunduğu sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorunun olmadığını ifade etti.

Bakan Memişoğlu, okul açılışında bulunmaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Selçuklu'nun baş şehri Osmanlı'nın merkez vilayeti kadim şehrimiz Sivas'ta böyle güzel bir açılışta bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şu anda yaptığımız en önemli yatırım, geleceğe yatırım yapıyoruz. Buraya isimlerini verdikleri anne ve babalarından Allah razı olsun. Böyle evlat yetiştirdikleri için mekanları cennet olsun. Biz artık ülke olarak daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" dedi.

"Geleceğe yatırım çok önemli"

Geleceğe yatırımın çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, " Bugün baktığımız zaman maalesef dünyada birçok vahşeti ve kötülüğün olduğunu görüyoruz. Eğer bizler çalışıp üretirsek bu kötülüğe üstünlük sağlar ve iyiliği dünyaya hakim kılarız diye düşünüyorum. Bunun için geleceğe yatırım çok önemli. Ben bu okulda çocuklarımızın en değerlilerimizi emanet edeceğimiz ve 30 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış bir annenin evladı olarak bütün öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Onların emeklerine çok teşekkür ediyorum. Hakları ödenmez. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İş adamı Hulusi Şahin, okumanın cehaletten kurtulmak olduğuna değinerek, " Böyle bir coşkuyu görünce hiç durmadan okul temeli atası geliyor insanın. Çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Aslında okumak; cehaletten kurtulmak, gelişmek, büyümek, öğrenmek demektir. Biz burada bir okul temeli atmıyoruz. Biz burada devletimizi ileriye taşıyacak çocuklarımızın temelini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise okulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ilkokulun temeli atıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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