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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu "Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik etmeye de devam edeceğiz" "Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu : " Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu

"Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik etmeye de devam edeceğiz"

" Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır"

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde incelemek, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinlemek için Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Memişoğlu, kentte 21 bin 437 sağlık çalışanıyla hizmeti en iyi şekilde vermeye çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sağlıkta dönüşüm ile Türkiye'nin dünyaya örnek bir ülke olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Biz şimdi yeniden koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programını başlattık. Bu çerçevede Şanlıurfa'mıza sağlık hizmetlerini, en iyi şekilde sunmak için hem yatırımlarımızla hem insan gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Bugün sağlık olarak Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Şanlıurfa'da da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız şu anda inşaatı yüzde 80 bandına yaklaşmış bin 700 yataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mızı şehir hastanesine kavuşturacağız. 2026 başından itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak" dedi.

Şanlıurfa'da 22 yılda sağlık alanında 126 projeyi hayata geçirdiklerini, bugün ise 11 projenin devam ettiğini anlatan Bakan Memişoğlu, kentte 13 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 2 diş ağız ve diş sağlığı merkezi ile 6 özel hastanenin bulunduğunu aktardı.

Kentteki temasları çerçevesinde UMKE deposunu da ziyaret ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, "UMKE deposu gerçekten bütün afetlerde, acil durumlarda her türlü sağlık hizmeti sunabilecek. Burada depolamasından laboratuvarına kadar, anestezi cihazından röntgen cihazına kadar her şeyin hazır halde olduğu, özel acil durumlarda müdahale edip hastane ve sağlık hizmetini sunabilecek ekiplerimiz mevcut. Onlara teşekkür ediyorum. UMKE, bugün Suriye'deydi biliyorsunuz. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler" şeklinde konuştu.

"Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır"

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından sağlık alanında her türlü desteği vermeye çalışacaklarını da belirten Memişoğlu, "Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. O nedenle de bunu hiçbir zaman görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Politika
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