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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ilgililerce karşılanan Bakan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Şıldak ile basına kapalı görüşen Memişoğlu, daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına, ardından UMKE Lojistik Merkezi'ne geçti.

Lojistik merkezindeki araçlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "peygamberler şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde incelemek, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinlemek için Şanlıurfa'ya geldiğini aktaran Memişoğlu, kentte 21 bin 437 sağlık çalışanıyla hizmeti en iyi şekilde vermeye çalıştıklarını söyledi.

"2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mızı şehir hastanesine kavuşturacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sağlıkta dönüşüm ile Türkiye'nin dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Ama biz şimdi yeniden koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programını başlattık. Bunun kapsamında da Şanlıurfa'mızı sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için hem yatırımlarımızla hem insan gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Bugün sağlık olarak Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Şanlıurfa'da da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız şu anda inşaatı yüzde 80 bandına yaklaşmış 1700 yataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mızı şehir hastanesine kavuşturacağız. 2026 başından itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak." dedi.

Şanlıurfa'da 22 yılda sağlık alanında 126 projeyi hayata geçirdiklerini, bugün ise 11 projenin devam ettiğini anlatan Bakan Memişoğlu, kentte 13 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 2 diş ağız ve diş sağlığı merkezi ile 6 özel hastanenin bulunduğunu söyledi.

Kentteki temasları kapsamında UMKE deposunu da ziyaret ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"UMKE deposu gerçekten bütün afetlerde, acil durumlarda her türlü sağlık hizmeti sunabilecek. Burada depolamasından laboratuvarına kadar, anestezi cihazından röntgen cihazına kadar her şeyin hazır halde olduğu, özel acil durumlarda müdahale edip hastane ve sağlık hizmetini sunabilecek ekiplerimiz mevcut. Onlara teşekkür ediyorum. UMKE, bugün Suriye'deydi biliyorsunuz. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler. Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. O nedenle de bunu hiçbir zaman görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz, onun için de her zaman yapmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız bu bölgenin, çok daha iyi yerlere getireceğiz."

"Aile hekimlerimizi seviyoruz, onların da çok başarılı olmasını istiyoruz"

Bakan Memişoğlu, gazetecilerin aile hekimlerine yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurları olduklarını belirtti.

22 bin aile hekiminin gece gündüz çalışarak hastaların sağlığını korumaya ve onlara en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Son 1 ayda yaklaşık 5 milyon üzerinde insanımızı taradılar ve onlara koruyucu sağlık hizmeti sundular. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çalışan aile hekimlerinin, iyi hekimlik yapan herkesin arkasındayız. Bu konuda çalışan arkadaşlarımıza, çoğunluğu olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok dezenformasyon oluyor aile hekimiyle ilgili. Aile hekimlerinin kendi nüfusunu, sağlıkla ilgili bütün işlemleri gördüklerini görüyoruz. Birçok başarılı taramalar yaptılar, onlara teşekkür ediyorum. Birçok yanlış ifadeler söyleniyor ama biz hiçbir aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz. Onların hastalarının hastaneye gittiği zaman maaşlarını da kesmiyoruz. Onlara ekstra ilave ücret veriyoruz.

Kendi nüfusunun sağlığıyla ilgili koruyucu hekimliği iyi yapan arkadaşlarımız bunun karşılığını da görüyorlar. Herkes şunu söyledi, 'Maaş kesilecek.' diye. Şu anda aile hekimlerimizin yüzde 80'i, bundan önceki mevzuatla aldıkları, ellerine geçen ücretin yaklaşık yüzde 20 fazlasını kazandı. İyi çalışanın peşindeyiz, iyi çalışanın arkasındayız. Hep iyi hekimliğin taraftarıyız. Biz aile hekimlerimizi seviyoruz, onların da çok başarılı olmasını istiyoruz. Son bir ay şunu göstermiştir ki çoğu aile hekimimiz, hastalarına sahip çıkmışlar ve gereğini yapmışlar. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Politika
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