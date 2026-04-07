Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen saldırıda yaralanan iki polisin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız