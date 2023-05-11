Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da gençlerle buluştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Yüzyılı, beş yıllık bir dönemin adı değil, yüz yıllık dönemi kapsayan bir devlet anlayışı. Biz istesek de istemesek de dünya bu yüz yılı birbiriyle yarışarak geçirmiş olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye Yüzyılı, beş yıllık bir dönemin adı değil, yüz yıllık dönemi kapsayan bir devlet anlayışı. Biz istesek de istemesek de dünya bu yüz yılı birbiriyle yarışarak geçirmiş olacak. Dolayısıyla bu coğrafyanın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek zorundayız." dedi.

Bakan Koca, Üsküdar Belediyesinin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Kürsüde konuşmak yerine, yere minder atarak gençlerle sohbet eden Koca, gençlerin kendileri için büyük önem taşıdığını ve ülkenin geleceğinin onlara bağlı olduğunu söyledi.

Bilişim çağında gençlerin bilgiye, bilişime, teknolojiye sahip olmaları gerektiğini aktaran Koca, onların bu anlamda yetişmesi için en uygun altyapıları oluşturmanın gayretinde olduklarını dile getirdi.

Koca, bu anlamda gençlerden hiçbir şeyin esirgenmemesi gerektiğini vurgulayarak "Dünya bilişim çağında çok hızlı dönüşüyor. Bilgiye ulaşmak çok kolay artık. Onun için gençlerin dünya bilgisiyle donanmış olması gerekiyor. Her birinizin kendi alanında en nitelikli bireyler olması gerekiyor." diye konuştu:

Gençlerden istediklerinin bu toprakların geçmişine, değerlerine sahip çıkmaları olduğunu aktaran Koca şöyle konuştu:

"85 milyonun bir parçası olarak bu topraklara katma değer oluşturma gayret ve çabası içinde olmanızı bekleriz. Türkiye Yüzyılı, beş yıllık bir dönemin adı değil, yüz yıllık dönemi kapsayan bir devlet anlayışı. Biz istesek de istemesek de dünya bu yüz yılı birbiriyle yarışarak geçirmiş olacak. Dolayısıyla bu coğrafyanın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Türkiye Yüzyılı derken dünyanın masasında 'Ben de varım.' diyen bir Türkiye Yüzyılı. O nedenle sağlık, eğitim, teknoloji dahil tüm alanlarda dünya masasında 'Bizim de söyleyeceklerimiz var.' diyen bir yüzyıldan bahsediyoruz. "

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kararların pratik şekilde alınmasını sağladı"

Bakan Koca, gençlere anlatmak istediği 5 konu olduğunun altını çizerek "Bunların başında bilgi geliyor. Bu da kendimizi tanımakla başlar. Bilgiye ulaşmak çok kolay ama kendimizi tanımak noktasında zayıf kaldığımız kanaatindeyim. O nedenle bilim son derece önemli. İki, irfan. İrfan aydınlanma, sorgulama, analitik düşünebilmek demektir. Eğer gençlik soru soramıyor, sorgulayamıyorsa geçmiş olsun. Gençliğin tanımı bana göre sorgulayan olmaktır. Üç, ahlak. Ahlak evrensel bir kavram. Eğer ahlak yoksa adaletiniz dahi olmaz. Dört, merhamet. Merhametiniz yoksa insanlığınız da yoktur. Beş, adalet. Biz insanlar arasında toplumda adaletle hükmetmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid-19 salgını sürecinin yönetimine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"İlk olarak Bilim Kurulunu oluşturduk. Ülkenin bilgi ve birikiminin pandemi ile mücadelede değerlendirilmesi gerekiyordu. Dedim ki 'Arkadaşlar, bu anlamda ülkede bilgisi, birikimi olan kim varsa bir heyet oluşturun'. 35 kişilik heyet oluştu. Her Bilim Kurulu sonrası ekranlara çıkarak herkesin gelip sorusunu sorabileceği bir dönemi yaşadık. Pandemi döneminde bütün toplum ve sağlık çalışanları bir ve bütün olarak mücadele etmeseydik bu müdahale de yapılamazdı. Örnek bir mücadele oldu."

Koca, bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öneminin daha iyi anlaşıldığını, sistemin, kararların pratik bir şekilde alınmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerine ilişkin soruya Koca, "Hasta yükünün azaltılması gerekiyor. Azaltılması için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle birinci basamağa gelen hastaların daha çok bir-iki basamakta ağırlıklı olarak tedavisini planlayıp herkesin üçüncü basamağa gelmemesini sağlamak. Eğer bu sağlanabilirse iş yükü giderek azalır, bunu çözmek mümkün olur." yanıtını verdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yaptıkları düzenlemelerin, gençlerin tıp fakültelerine ilgisini tekrar artırdığını ifade etti.