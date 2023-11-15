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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.