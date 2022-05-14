Türk Kızılay 103. Genel Kurulu - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Türkiye, dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa, bunda Kızılayımızın çok büyük rolü vardır. Bu toplumun liderinin desteği ve merhameti vardır." dedi.

Koca, Türk Kızılayın ATO Congresium'da düzenlenen 103. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bugün bölgenin en büyük, dünyanın en önde gelen insani yardım kuruluşlarından Kızılayın, tüm mağdur ve mazlumların umudu haline geldiğini söyledi.

Yaşanan tecrübelerin, doğal afetlere ve krizlere karşı daima en üst düzeyde hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Koca, "Milletimiz Türk Kızılay ile bunu başarmanın ve her geçen gün daha ileri gitmenin gayreti içinde olmuştur." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin hızla gelişen sağlık sisteminde kan ihtiyacı olan her hastaya Kızılayın elinin uzandığını belirten Koca, Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası'nın, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Toplumla bütünleşen Kızılayın, hem toplumun geleceğine sahip çıkan hem de toplumun sahip çıktığı güzide bir sivil topum kuruluşu haline geldiğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemizde, komşu ülkelerde değil, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Güney Asya'da, Uzakdoğu'da ve Pasifik'te nereye giderseniz gidin, sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların gözlerinin ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Arakan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen, Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz.

Kızılay ambleminin orada olması, onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor."

"Mağdurlara uzanan şefkat eli olmanın ötesinde misyon üstlenmiş durumda"

Kızılayın ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle ardına bu milletin merhamet duygusunu ve inancını alarak büyüyen, gelişen bir dünya markası olduğunu vurgulayan Koca, bu başarı ve gücün arkasında Kızılaya güç veren bağışçı, destekçi ve gönüllülerin bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Kızılay, arkasına aldığı köklü inanç ve toplumsal destekle mağdurlara uzanan bir şefkat eli olmanın da ötesinde bir misyon üstlenmiş durumda. Kan hizmetlerinde öncülüğü, afetzedelere ulaşmadaki, sosyal yardımlardaki operasyonel gücü hepimizin malumudur. Toplumun sağlığını koruyarak hastalık yükünü azaltmak, sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan bir toplum amacına ulaşmak, vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek, ilk yardım, sağlıklı ve güvenli yaşam çerçevesindeki yetkinliklerini artırmak yönündeki faaliyetlerini takdirle karşılamalıyız."

Hayatı yaşanmaya değerli kılmanın, onu daha sevimli yapmakla mümkün olacağını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bizce arzulanan, sevilen, istenen neyimiz varsa, onları yine severek, isteyerek başkalarına verdikçe hafifleriz. Vermek, infak etmek ve bilhassa benliğine en yakında duran ağırlıkları attıkça hafiflemek, ruhun gerçek hürriyetine kavuşmasıdır, esirliklerinden sıyrılmasıdır. Milletimizin bu merhamet duygusu bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlı duruşuyla tüm dünyayı mahcup eder şekilde dipdiridir. Ülkemiz bu yüzden mağdurların, mazlumların sığındığı güvenli bir liman olmuştur. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerin başında geliyoruz. Eğer bugün Türkiye, dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa, bunda Kızılayımızın çok büyük rolü vardır. Bu toplumun liderinin desteği ve merhameti vardır."

"Ülkemiz mazlumların sığındığı en güvenli liman"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılayın ayrım gözetmeksizin ve "tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, evrensellik" gibi ilkelerden ödün vermeden 154 yıldır dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanların yanında yer aldığını söyledi.

Sarıeroğlu, "Bugün bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olarak mazlumların imdadına yetişebiliyorsak, bu güçlü lider, bu güçlü irade anlayışıyla mümkün olabilmekte. Hem masada hem sahada hem diplomaside güçlü Türkiye sayesinde mümkün olabilmekte." dedi.

Türkiye'nin milli gelirine oranla insani yardımı en fazla artıran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları aktardı:

"Günümüzde devletlerin gücü asker, silah sayıları ve ekonomileriyle ölçülmekte ama asıl güç insanlığın ihtiyaç duyduğunda onlara süratle koşup yaralarını sarabilmeyle paralel değerlendirilmekte. Eğer siz vatandaşlarınızın başına bir felaket geldiği zaman yardımlarına süratle koşabiliyorsanız, yaraları süratle sarabiliyorsanız işte o zaman güçlü devletsiniz. Eğer siz komşularınızdan dünyanın en ücra köşesindeki mağdurlara kadar hemen ilk ulaşan olabiliyorsanız işte o zaman güçlü devletsiniz."

Türkiye'nin bunları ilk anda yapabilen örnek, güçlü bir devlet olduğunu belirten Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz mazlumların sığındığı en güvenli liman haline gelmiş durumda. Ülkemizde, bölgemizde, dünyanın dört köşesinde yaşanan süreçlerde her daim ilk sıcak eli uzatan ülke olarak yer alıyoruz. Savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıkların yol açtığı krizler tüm insanlığın huzurunu, refahını, ortak geleceğini tehdit ediyor.

İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin 'yalnız kalmaması' ve 'kimsesizlerin kimsesi olmak' için dünyanın 140'ı aşkın ülkesinde insani ve kalkınmayla alakalı desteklerimizi, yardımlarımızı sürdürüyoruz. Tarih boyunca bizim kucağımız dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün mazlumlara açık olmuştur. Paylaşmanın bereketine inanan, son lokmasına kadar misafirle, ihtiyaç sahipleriyle bölüşme kültürüne sahip olan bir milletiz."

"İnsanlık ölmedi, demek için varız"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay olarak Türkiye'nin bütün illerinde, dünyanın 50'yi aşkın ülkesinde, savaş coğrafyalarında, kıtlığın, açlığın, yoksulluğun, sömürünün bulunduğu coğrafyalarda insanın onurunu korumak, ızdırabını dindirmek için milletin merhamet elini uzattıklarını söyledi.

Kınık, "Her geçen gün yoksulluğun, ızdırabın arttığı dünyada 'insanlık ölmedi' demek, merhameti yaşatmak, küresel vicdanın sesi olmak için varız. Başta Onursal Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kızılay gönüllülerimiz, çalışanlarımız bu değerlerle insanlığın yardımına koşmaya çalışıyor." dedi.