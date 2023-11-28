Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye giden ekiplerin üç bölgeden ikisinde çalışmalarını tamamladıklarını ve yarın başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca: 'Yarın Gazze'den başta çocuklar olmak üzere bir grubun gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye giden ekiplerin üç bölgeden ikisinde çalışmalarını tamamladıklarını ve yarın başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA