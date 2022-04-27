Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var" "Maalesef medya için suç cazip, ceza ilgi çekici değil" "Şiddet suçlarının ele alınışı suça teşvik edici" "İşlenen suç kasten yaralama olacak, bunu duymayan kalmayacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var"
"Maalesef medya için suç cazip, ceza ilgi çekici değil"
"Şiddet suçlarının ele alınışı suça teşvik edici"
"İşlenen suç kasten yaralama olacak, bunu duymayan kalmayacak"
İhlas Haber Ajansı / Politika