Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, görevinden istifa etti.

Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, görevinden istifa etti.

25 ve 26'inci dönem AK Parti Bilecik Milletvekilliği yapan Sağlık Balkan Yardımcısı Halil Eldemir görevinden istifa etti. Eldemir'in görevinden 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçim öncesi AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak için istifa ettiği öğrenildi.

Eldemir'in önümüzdeki günlerde AK Parti Bilecik milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacağı öğrenildi. - BİLECİK