Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Optisyenlik Hakkında Kanun ve optisyenlikle ilgili diğer mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem, davranışlarda bulunan veya Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına kınama, para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları uygulanacak.

Para cezası, fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının 5 katı kadar verilecek. Para cezasıyla cezalandırılan meslek mensubu, 3 yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa meslek icrası bir ay durdurulacak. Bir ay süreyle meslek icrası durdurulan meslek mensubu, 3 yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa 1 yıl süreyle mesleğini yapamayacak.

Meslek icrasını durdurma kararlarına itiraz edilmese dahi karar, Yönetim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilecek. Para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları Sağlık Bakanlığının onayına tabi olacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve odaların kuruluşu, faaliyetleri organların görevleri, toplantıları, gelirleri ve giderleri, seçimleri, disiplin cezalarının infaz usulleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin yönetmelikler ile Mesleki Deontoloji ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, birlik Merkez Yönetim Kurulunca bakanlığın olumlu görüşü alınarak Büyük Genel Kurulun onayına sunulacak.

Aile sağlığı çalışanı seçiminde aile hekiminin de görüşü alınacak

Teklif, Aile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yapıyor. Aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilecek ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Aile sağlığı çalışanının seçiminde aile hekiminin de görüşü alınacak.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, bakanlıkça karşılanmadığı takdirde aile sağlığı merkezi giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri ile aile hekimi tarafından karşılanmayan gider unsurları, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterler esas alınacak.

Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezalarında Aile Hekimliği Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak. Aylıktan kesme cezası, kişinin brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası brüt ücretinin 1/6-1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak. Devlet memurluğundan çıkarma cezası sözleşmenin feshini gerektirecek.

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin, bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilecek.

Sözleşmeli çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının eski kadro veya pozisyonlarına atanabilmeleri için sözleşmelerinin, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiilleri nedeniyle sona ermemiş olması gerekecek.

Sağlık Bakanlığınca yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak

Aile Hekimliği Kanunu'nun "Ağız ve diş sağlığı hizmetleri" başlıklı maddesi, "yaşlı sağlığı hizmetleri" de eklenerek değiştirildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve kalitesini artırmak, aile hekimliği hizmetlerinin bütüncül olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

Birinci basamak ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere hekim, diş hekimleri, bakanlıkça belirlenen diğer sağlık meslek mensuplarıyla Aile Hekimliği Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşme akdedilecek.

Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri

Sağlık Meslekleri Kurulu, sağlık meslekleri ile sağlık hizmetlerinde görev alan diğer mesleklerin etik ilkelerini belirleyecek, yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdas edilmesi konusunda ve sağlık mesleklerinin standartları, eğitim müfredatı ile sağlık hizmetlerinde görev alan diğer meslekler hakkında resen veya talep üzerine görüş bildirecek.

Kurul, ilgili mevzuatın, meslek standartlarının ve etik ilkelerin ihlali halinde fiil ve hallerin niteliğine, ağırlık derecesine göre fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek belirtilen cezaları verecek.

Meslek icrasının 15 günden 3 yıla kadar yasaklanmasını gerektiren fiil ve haller arasında, "meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak, personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak, meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak" yer alacak.

Sürelerinin toplamı 3 yıldan az olmamak kaydıyla aynı veya farklı fiiller nedeniyle 5 yıl içinde 3 kez, geçici olarak meslek icrasından men cezası almak, meslek icrasına engel bir suç nedeniyle mahkumiyete karar verilmesi meslekten sürekli olarak men cezası verilmesini gerektirecek.

Kurul, meslekten men cezası verilmesini gerektiren fiilin mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, sağlık meslek mensubunun başka meslek veya görevlerde dahi sağlık hizmetine hiçbir şekilde katılmamasına da karar verebilecek.

Meslekten men cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçmiş ise soruşturma açılamayacak. Müeyyide gerektiren fiil, aynı zamanda bir suç teşkil edecek ve bu suç için kanunda daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise bu süreler uygulanacak.

Kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmesi halinde, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren 2 yıl geçmekle ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak.

Aynı olaydan dolayı ilgili hakkında ceza takibatına veya disiplin soruşturmasına başlanılmış olması bu maddeye göre işlem yapılmasını geciktirmeyecek ve engellemeyecek. İlgilinin mahkum olması veya olmaması ile disiplin cezası verilmiş veya verilmemiş olması halleri, ayrıca mesleki müeyyide uygulanmasını etkilemeyecek.

Yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarına karar verilecek

Meslekten geçici olarak men edilmesine karar verilen devlet memurları, men süresince aylıksız izinli sayılacak veya talepleri halinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacak. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men müddetince ücretsiz olarak askıya alınacak. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen devlet memurları istekleri halinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacak, aksi halde görevleri sona erecek. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen sözleşmeli personelin sözleşmeleri sona erecek.

Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin diplomaları, uzmanlık veya meslek belgeleri bakanlıkça iptal edilecek ve sistemden kaydı silecek.

Mesleğinde yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya ağır engelliliğe neden olanların yetersiz görüldükleri alanda yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarına karar verilecek. Eğitim sonrası sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde meslek icra etme hakkını yeniden kazanacaklar.

Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde görev alan diğer meslek mensuplarının mesleklerinin icrası sırasında veya mesleklerinin icrasından doğan suçları nedeniyle Cumhuriyet savcıları ve yetkili merciler tarafından düzenlenen muhakeme ve soruşturma iznine ilişkin kararlar ve iddianame suretleri ile mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri talep halinde zaman aşımına ve hak düşümüne mahal verilmeden Kurula gönderilecek.

(Bitti)