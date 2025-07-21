TBMM Sağlıkla İlgili Kanun Teklifini Kabul Etti, Meclis Tatile Girdi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, sağlık alanında düzenlemeleri de içeren, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Kanun teklifinin ve uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından Meclis, 1 Ekim 2025 tarihine kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu sağlık alanında düzenlemeleri de içeren, 'Sağlıklı İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

YENİ YOL PARTİLİ EKMEN, AMBARGO ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLERİN LARINI GÖSTERDİ

Kanun teklifinin 1'inci maddesi üzerine görüşmeler sürerken söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken dünya seyrediyor. Soykırım, uluslararası hukuk ve sınır tanımazken insani yardım uluslararası statükoya takılıyor. Bu sessizlik suçtur. Bu seyir, bu suça ortaklıktır. Bir dilim ekmek, bir halkın umudu ve onuru oldu; bir öğün yemek, bir ülkenin özgürlüğünün simgesi oldu. Filistin açlığın en keskin adı, adaletsizliğin en çıplak fotoğrafı oldu. Gazze bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir. Bugüne kadar burada iktidarı Filistin politikası nedeniyle yer yer yetersiz bulduğumuz için eleştirilerimiz oldu ancak bugün bir eleştiri yapmak yerine bir seslenişte bulunmak istiyorum; Uluslararası sınırlar soykırım suçunun parçası olamaz. Havadan, karadan, denizden, hangi yolla ve hangi imkan varsa lütfen Gazzeli insanlara insani yardımı ulaştırınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu yapacak güce ve kudrete sahiptir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu destekleyecek iradeye sahiptir. Lütfen, uluslararası gündemi Filistin'deki bu açlıkla meşgul ediniz, uluslararası platformları Filistin'deki bu açlık yoluyla yapılan soykırım gündemiyle kilitleyiniz" ifadelerini kullandı. Ekmen, ambargo ve saldırılara uğrayan Gazze Şeridi'nden fotoğraflar gösterdi.

AİLE HEKİMİ SAYISI ARTIRILACAK

Ardından Genel Kurul'da kanun teklifi üzerinde görüşmeler tamamlandı ve teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kabul edilen kanunla birlikte aile hekimlerine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Buna göre sahada görev yapan aile hekimlerinin sayısı, saha aile hekimliği uzmanlığı aracılığıyla artırılacak. 1 Ocak 2025 yılına kadar ilgili kanuna göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenecek çerçeve esasına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Eğitimin usulleri uzaktan veya yarı zamanlı olarak en az 6 yıl olacak. Eğitime başlamadan önce en az 5 yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için ise en az 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar eğitim kurumlarında geçirdikleri sürelerde, döner sermaye ek ödemelerinden motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme hariç olmak üzere yararlandırılacak. Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni unvanı doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirlenecek. Hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ile bu programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri, sağlık bakım teknisyeni statüsü altında birleştirilecek.

KENEVİRDEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETİLMESİNİN ŞARTLARI BELİRLENİYOR

Kanuna göre ayrıca kenevirden sağlık ve kişisel bakım üretilmesinin şartları belirleniyor. Kenevir yoluyla üretim yapacak olan ruhsat veya izin sahipleri için insani tıbbi ürünler ve özel amaçla üretilen gıdaların üretim zinciri içindeki hareketlerini takip sistemi içerisine bildirilmemesi halinde yaptırımlar uygulanacak. İlgili takip süreçlerini Sağlık Bakanlığı yürütecek. Bakanlık usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek. Sisteme bildirimde bulunmayan üreticilere, tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının iki katı tutarında para cezası verilecek, ihlal yıl içerisinde iki kez tekrarlanması halinde idari para cezası 1 kat artırılacak. Diğer taraftan kanun ile birlikte, 'Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğüne, özel tıbbi amaçlı gıdalar da eklenecek. Özel tıbbi amaçlı gıdaların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olacak. Eczacılar için toptan ilaç satışı ihlali ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki eczacı satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek. Bu hüküm kapsamındaki idari para cezaları, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde bir kat artırılarak uygulanacak.

ORGAN BAĞIŞÇI SAYISININ ARTIRILMASI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Öte yandan, kanunla organ bağışçı sayısının artırılması ve bağışların kolay ve güvenli yapılabilmesi için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılıyor. Bir vatandaş sağlıklı olduğunda vücudunun tamamı, organ ya da dokularını, tedavi ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan edecek. Kişi ayrıca resmi veya yazılı bir vasiyetini 2 tanık huzurunda açıklaması halinde ölüden organ veya doku alınacak. Bağışçıdan organ alınırken yakınlarının izin vermemesi halinde kişinin sağlıklı haldeki iradesi göz önünde bulundurulacak. Söz konusu hallerin bulunmaması durumunda, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınacak. Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. Organ bağışı beyanları, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirecek ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanamayacak.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI TANITIM VE BİLGİLENDİRME SINIRINI AŞAN REKLAM FAALİYETLERİNDE BULUNAMAYACAK

Vatandaşlara sağlık hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; adres ve iletişim bilgileri, çalışma gün ve saatleri, hasta kabul edilen uzmanlık dalları, çalıştırılan sağlık meslek mensuplarının mesleki ve akademik unvanları ve hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler ile sınırlı olacak. Bu sınırları aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar, 100 bin liradan az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 2'sine kadar idari para cezasına çarptırılacak. Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

5 ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 5 uluslararası anlaşma üzerine görüşmelere başladı. Anlaşmalar tek tek görüşüldü ve kabul edildi.

MECLİS TATİLE GİRDİ

Sağlıkla ilgili Kanun teklifinin ve uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından TBMM, 28'nci Yasama Dönemi'nin 3'üncü yılını tamamlanmış oldu. Meclis 1 Ekim 2025 tarihine kadar tatile girdi.