Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı CHP Belediye Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Erol Altuntepe, CHP belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Altuntepe, 25 Ekim'de STSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildiğini hatırlatarak, "Seçilmiş olduğum bu makamın sorumluluğu, yoğunluğu ayrıca etik değer ve ilkelerimin bu makamın siyaset üstü bir makam olduğu, bu görevi üstlenen kişinin bu görevde olduğu sürece siyasi kimlik taşımasını doğru bulmadığımdan dolayı, adab-ı muaşeret kuralları gereği yapmış olduğum istişareler neticesinde Safranbolu Belediye Meclisi'nin CHP partili üyeliği görevinden ayrılıyorum. Bu ayrılmanın hiçbir siyasi baskı ve kontrolde olmadığının bilinmesini isterim." dedi. - KARABÜK