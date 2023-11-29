Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeniden aday adaylığı başvurusunu yaptı

Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için mevcut görevini korumak için yeniden aday adaylığı başvurusunu yaptı. Köse, göreve geldiği zaman itibariyle tüketen değil üreten bir belediyecilik anlayışıyla yönetim sağladıklarını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeniden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için mevcut görevini korumak için yeniden aday adaylığı başvurusunu yaptı.

2019 seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini belirten Başkan Köse, "Bu başarı sadece partimizin başarısı olmakla kalmadı, hem kentimizin hem de bu bölgenin ilk kadın Belediye Başkanı'nı seçti Safranbolu. Bu kadınlar adına, kendi adıma çok gurur verici bir olay diye düşünüyorum. 2019 seçimlerinin ayrı bir özelliğiydi bence. Tarihe bir imza attık, tarihe bir not düştük" dedi

Göreve geldiği zaman itibariyle tüketen değil üreten bir belediyecilik anlayışıyla yönetim sağladıklarını aktaran Köse,

"Bu çok önemli artık tüketen bir toplum olduk. Her şeyi hazır bir yerlerden alalım ve harcayalım derdindeyiz ama biz o bakış açısında değiliz biz daha kamucu devletçi bir anlayışla tüketen değil üreten bir belediye, rantçı değil halkçı bir belediye, israf eden değil tasarruf eden bir belediye, toplumu ayrıştıran değil sevgiyle kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla yönettik" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Köse, başvuru evraklarını CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar'a teslim etti. - KARABÜK