Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır esnaf ziyaretleri sırasında Mansur Yavaş'ın mitingine davet etti

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır ile 14 Mayıs seçimlerine beş gün kala esnaf ziyaretlerini sürdürürken, vatandaşları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarın (9 Mayıs) saat 13.30'da Karabük'te yapacağı mitinge davet etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır ile Safranbolu'da esnafla bir araya geldi. Köse, "Seçimle ilgili olması gereken yoğunlukta aslında çalışmalarımız devam ediyor gece gündüz. Bugün de Safranbolu tarihi çarşı esnafıyla buluştuk her yerde olduğu gibi burada da yoğun bir ilgi var Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımıza. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kılıçdaroğlu'na şu söyleniyor; 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine'. Biz seçimi birinci turda kazanacağız" diye konuştu.

"TÜM HALKIMIZI MANSUR YAVAŞ'IN 9 MAYIS'TA KARABÜK'TE YAPACAĞI MİTİNGE DAVET EDİYORUM"

CHP Karabük 1. sıra Milletvekili adayı Cevdet Akay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakikaten çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Karabük'ün her bir bölgesinde her bir ilçesinde ekipler halinde çalışıyoruz bazen milletvekillerimizle beraber bazen de ayrı ayrı gidiyoruz. Bugün de Safranbolu eski çarşıdayız dünya miras şehrindeyiz sayın belediye başkanımızın ev sahipliğinde burada esnaflarımızla çarşıda buluşuyoruz ziyaret ediyoruz, sayın vekilimiz Abdullah Çakır'la beraber ziyaret ediyoruz. Teşkilatımız burada, ilçe başkanımız burada ittifak ortaklarımızın ilçe başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hakikaten büyük ilgi alaka var süratle de önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız devam edecek seçimde 14 Mayıs'ta. Bu arada da tabii ki bir taraftan da mitingler devam ediyor inşallah Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'ı yarın Karabük'te misafir edeceğiz. Miting yapacağız mitingimiz Karabük'te 13: 30 da başlayacak bu vesileyle ben tüm halkımızı tüm Karabüklüleri mitinge davet ediyorum gerçekten çok önemli konulara değinecek Karabük ile ilgili önemli konular belirtilecek herkesi bekliyoruz."

"BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA BİR OY CHP MİLLETVEKİLLERİNE"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimle ilgili olması gereken yoğunlukta aslında çalışmalarımız devam ediyor gece gündüz. Bugün de Safranbolu tarihi çarşı esnafıyla buluştuk her yerde olduğu gibi burada da yoğun bir ilgi var Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımıza. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kılıçdaroğlu'na şu söyleniyor; 'bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine'. Biz seçimi birinci turda kazanacağız. 14 Mayıs akşamı bizim için bayram olacak buna yürekten inanıyoruz bunu perçinleyeceğiz biz yarın da göreceksiniz zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda da Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş yarın Karabük'te miting yapacak. Bizim aslında davet etmemize bile gerek yok sadece adının duyulması yetiyor sayın Genel Başkanımızın, İmamoğlu'nun ya da Sayın Mansur Yavaş'ın o yüzden yarın o ilgiyi de göreceksiniz sayın vekilimin de dediği gibi çok önemli açıklamalarda yapacak Karabük'le ilgili biz orada Karabük halkıyla hatta bence şehir dışından gelecek olan vatandaşlarımızla da buluşacağız."

"MİLLET İTTİFAKIYLA BERABER BU DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLACAKTIR"

CHP Karabük 2. sıra milletvekili adayı Abdullah Çakır şunları söyledi:

"Ben de öncelikle tüm Safranbolulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum başkanımızın ev sahibinde Safranbolu eski çarşıda ziyaretlerimiz devam ediyor. Sabahtan sanayideydik öğleden sonra eski çarşıdayız inanılmaz derecede halkımızın da beraber iç içe geldiğimiz zaman bizden istedikleri tek şey bir an önce bu değişim gerçekleşsin diyorlar. İnşallah '14 Mayıs'ta tüm Cumhuriyet Halk Partisi kadroları Millet İttifakı'yla beraber bu değişimin öncüsü olacaktır' diyorum sayın vekillerimiz ve başkanımızın dediği gibi yarın yapılacak mitinge tüm hemşerilerimizi davet etmek istiyorum."