Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Brüksel'de kentin tanıtımı için görüşmeler yapıyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı için Belçika'nın Brüksel şehrine gitti. Başkan Köse, kentin tanıtımı için ikili görüşmeler yapacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı' Yönetim Kurulu Toplantısı için Belçika'nın Brüksel şehrine gitti.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nın yanı sıra kentin tanıtımı için ikili görüşmeler yapacak olan Başkan Köse'ye, Meclis 1.Başkanvekili Onur Varlı ile Belediye Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Çevik Eşlik ediyor.

"SAFRANBOLU'MUZU DÜNYAYA ANLATIYORUZ"

Toplantının ilk gününün ardından kısa bir değerlendirme yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Burada Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı için bulunuyoruz. Toplantılar oldukça verimli geçiyor ancak bizler aynı zamanda bir dünya kenti olan Safranbolu'muzu da her fırsatta anlatıyoruz "dedi.

Başkan Köse ayrıca Safranbolu Belediyesi olarak, Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya verilen resepsiyona davetlerinden ötürü teşekkür ederken, programa katılan UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı (Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı) Yücel Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile çalışmaları karşılıklı istişare imkanı bulduklarını da söyledi.