Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden İttifak Nasıllığı Üzerine Görüşme

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan ve Arıkan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, ittifak olasılıklarıyla ilgili soru üzerine, "Seçime daha çok uzun bir zaman var. Türkiye'de şartlar, dengeler, gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik, siyasi atmosfer çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım değil; ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz, iki parti seçim öncesindeki dönemde de hem Meclis'te hem Meclis dışında birlikte neler yapabiliriz; bununla ilgili olarak görüşmelerimizin daha sık, daha yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir görüş birliğine varıldı" dedi.

ARIKAN: TRUMP HİÇBİR ŞEKİLDE DOST OLAMAZ

Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Mahmut Arıkan ise "7 Ekim 2023'ten bu tarafa 70 bine yakın insanımız orada hayatını kaybetti. ve bu 2 yıl süresince biz Saadet Partisi olarak hep şunu söyledik; İsrail, güçten anlar. İsrail'e tam boykot, tam iletişimi kopartma ve tam yaptırım uygulanmadığı müddetçe İsrail geri adım atmayacaktır. ve son 2 yıl içerisinde imzalanan 3 ateşkes anlaşmasının mürekkebi daha kurumadan İsrail geri adım attı. Dün geceden bu tarafa da hem Trump'ın hem Netanyahu'nun açıklamalarına baktığımızda gelecekle alakalı iyimser bir hava göremiyoruz. Gönül isterdi ki Türkiye'nin başrol oynayacağı, Trump'ın senaryosunu yazıp başrol oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye'nin hem senaryoyu yazan hem de kendisinin başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi ama bu olmadı. AK Parti iktidarının da böyle bir niyeti olmadığını üzülerek gördük. Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump'ın tayin edeceği planlardan bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.