Haberler

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden İttifak Nasıllığı Üzerine Görüşme

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden İttifak Nasıllığı Üzerine Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. İki lider, seçim öncesi işbirliği ve ittifak olasılıkları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gazze'deki ateşkes durumu ve uluslararası politikalar da gündeme geldi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan ve Arıkan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, ittifak olasılıklarıyla ilgili soru üzerine, "Seçime daha çok uzun bir zaman var. Türkiye'de şartlar, dengeler, gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik, siyasi atmosfer çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım değil; ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz, iki parti seçim öncesindeki dönemde de hem Meclis'te hem Meclis dışında birlikte neler yapabiliriz; bununla ilgili olarak görüşmelerimizin daha sık, daha yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir görüş birliğine varıldı" dedi.

ARIKAN: TRUMP HİÇBİR ŞEKİLDE DOST OLAMAZ

Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Mahmut Arıkan ise "7 Ekim 2023'ten bu tarafa 70 bine yakın insanımız orada hayatını kaybetti. ve bu 2 yıl süresince biz Saadet Partisi olarak hep şunu söyledik; İsrail, güçten anlar. İsrail'e tam boykot, tam iletişimi kopartma ve tam yaptırım uygulanmadığı müddetçe İsrail geri adım atmayacaktır. ve son 2 yıl içerisinde imzalanan 3 ateşkes anlaşmasının mürekkebi daha kurumadan İsrail geri adım attı. Dün geceden bu tarafa da hem Trump'ın hem Netanyahu'nun açıklamalarına baktığımızda gelecekle alakalı iyimser bir hava göremiyoruz. Gönül isterdi ki Türkiye'nin başrol oynayacağı, Trump'ın senaryosunu yazıp başrol oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye'nin hem senaryoyu yazan hem de kendisinin başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi ama bu olmadı. AK Parti iktidarının da böyle bir niyeti olmadığını üzülerek gördük. Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump'ın tayin edeceği planlardan bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.