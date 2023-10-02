TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreninin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Mollaoğlu ve Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yeni yasama yılının hayırlı olması' dileklerini iletti.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreninin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Mollaoğlu ve Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "yeni yasama yılının hayırlı olması" dileklerini iletti.

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılış törenine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Liderler, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni yasama yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.