Saadet Partisi TBMM'yi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Ancak Cumhur İttifakı bu öneriyi reddetti.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Meclis Grubu ve muhalefet partileri olarak son yapılan zamları, ekonomideki kötü gidişatı görüşmek ve çözüm önerileri sunmak üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını söyleyerek, "Milletimizin belini büken meseleler için çalışmayı önerdik. Fakat Cumhur İttifakı reddetti" dedi.

TBMM Olağanüstü Toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Meclis çalışmaya devam etsin. 'Memleketin bu kadar sorunu varken tatil olmaz' dedik. Erdoğan'ın da kabul ettiği, milletimizin belini büken meseleler için çalışmayı önerdik. Fakat Cumhur İttifakı reddetti. Bu emekli, mevcut maaşı altında ezilmeye devam edecek demek. Atanamayan öğretmenlerin sorunları konuşulamayacak demek. İşçinin, alnının teri kuruyacak fakat hakkını alamayacak demek. Geçen hafta kabul edilen borçlanma yetkisi ile devasa borçlar alınacak demek. Yanlış para politikaları devam edecek demek. Haklı, hakkına kavuşamayacak demektir. Gazi Meclisimizin bu sorunları çözebilecek inanç ve gayreti vardır, fakat iktidarın bu sorunları çözecek cesareti ve becerisi yoktur. Aziz milletimiz buna layık değildir." - KAYSERİ