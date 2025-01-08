Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin, "Bu süreçte önemsediğimiz ve öncelediğimiz konular var. Siyasal ve toplumsal tüm aktörlerin ve TBMM'nin bu süreçte aktif olmasını, özellikle sürecin tam bir toplumsal mutabakatla yürütülmesini önemsiyoruz." dedi.

Arıkan, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın toplumda bir farkındalığa vesile olmasını temenni etti.

Devletin, geliştireceği politikalarla görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırması gerektiğini kaydeden Arıkan, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engellilerin ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda bir yararlanabileceğini ve alınacak araca da yüzde 40 yerlilik şartı getirildiğini anımsattı.

Düzenlemeyi yanlış bulduklarını belirten Arıkan, "Bu düzenleme, engellilerin sosyal hayattan koparılması, üretime katkı sağlamaz hale getirilmesi, tüketen toplum konumuna itilmesi demektir. Buradan iktidara bir çağrıda bulunuyoruz, lütfen bu yanlıştan dönün." ifadesini kullandı.

Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ve minnetle andı.

Vatandaşların ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini dile getiren Arıkan, kira artışının yüzde 58, gıda enflasyonu ve yeniden değerleme oranının yüzde 43 olarak gerçekleşmesine rağmen emekli aylıklarına yüzde 15,75, memur maaşlarına yüzde 11,55, asgari ücrete ise yüzde 30 zam yapıldığını hatırlattı. Arıkan, "Bu, zulüm düzenidir. Maaş 22 bin lira, açlık sınırı 22 bin lira. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değildir." diye konuştu.

Arıkan, DEM Parti heyeti ile hafta başında görüşme yaptıklarını anımsatarak, görüşmede, süreçle alakalı bilgi sahibi olduklarını aktardı.

"Sürecin, MHP tarafından basın üzerinden, DEM Parti tarafından yüz yüze yürütülmesi kafalarımızda soru işareti oluşturmaktadır" diyen Arıkan, şöyle devam etti:

"Bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte temel bir ilkemiz var, çözümün, milletin menfaatinin olduğu, birkaç kişinin değil, 85 milyonun kazandığı bütün süreçlerin yanında oluruz. Sürecin en önemli parametresi şeffaflıktır. Böyle önemli bir konuda kapalı kapı siyasetini desteklemiyoruz. Bu süreçte önemsediğimiz ve öncelediğimiz konular var. Siyasal ve toplumsal tüm aktörlerin ve TBMM'nin bu süreçte aktif olmasını, özellikle sürecin tam bir toplumsal mutabakatla yürütülmesini önemsiyoruz."

"85 milyonu birleştiren her projenin yanındayız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise DEM Parti heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaretleriyle bir sürecin yürüdüğünü, kendisinin de samimi ve açık bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Dünyanın bir türbülansa girdiğini, bu süreçte yapılması gerekenin, Türkiye'nin iç yapısının tahkim edilmesi olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Sınır hatlarını ve yakın bölgeleri kontrol edeceğiz. Sınırımızın gerisinde Türkiye'nin savunma hattı oluşamaz. İsrail bizim komşumuz değil ama bizi tehdit ilan etmişse, bu şu demektir, ya o bize komşu olacak ya biz ona komşu olacağız. Mücadele etmekse mücadele ederiz. Bu coğrafyaya biz gökten zembille inmedik. Şehit kanıyla geldik, şehit kanıyla sonuna kadar savunuruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet aklının önemine işaret eden Davutoğlu, "Bir deprem geliyorsa, devletin kolonlarını sağlamlaştıracaksın, milli birliği tahkim edeceksin. Kim ne derse desin, kim ne itiraz ederse etsin, kim provokasyon yaparsa yapsın, bugünlerde 85 milyonu birleştiren her projenin yanındayız." dedi.

DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmede, sürece ilişkin yapılması gerekenleri anlattığını aktaran Davutoğlu, kendi görüş ve düşüncelerini Cumhur İttifakı ile de paylaşmak istediğini dile getirdi.

"Kamu düzeninden asla taviz verilmemesi lazım"

Bu süreçte özellikle şehit yakınları ve gazilerin hissiyatını zedeleyecek tek bir söz sarf edilmemesi gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyunu ikna edici bir eylem planı açıklanması vakti gelmiştir. Madem ki irade var, bize söylenen de o, silahsızlanma ve şiddete son açıklamasının amasız ve fakatsız şekilde yapılması lazım. İmralı'dan, nereden gelecekse... Sadece Türkiye'deki silahsızlanma değil, yurt dışındaki yapıların tasfiyesi için kapsamlı ve takvimlendirilmiş bir planın devreye sokulması lazım. Suriye'de, Irak'ta ne olacak, bunun söylenmesi lazım. Bu süreçte kamu düzeninden asla taviz verilmemesi lazım. Geçmiş çözüm sürecinde kamu düzeninden taviz verilmesi ve bunun PKK tarafından istismar edilmesiyle büyük acılar yaşadık. Kürt vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili konuların demokratik bir zeminde açık yüreklilikle konuşulması lazım."

Öte yandan, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için geçen dönem Saadet Partisine geçen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Grubu'nun yeniden şekillenmesinin ardından tekrar CHP'ye katıldı.

Arıkan ve Davutoğlu, Grup Toplantısında Kasap'a teşekkür ederek, adına bağışladıkları fidanların belgesini takdim etti.