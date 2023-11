Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, çocuk haklarına dikkat çekti

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Gazze'de 1,5 ay içerisinde binlerce çocuk öldürüldü. Doğu Türkistan'daki çocukların akıbetini de bilmiyoruz. Bu ölümlerin duracağına ilişkin somut bir adım da henüz atılmış değil." dedi.

Özdağ, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Saadet Partili milletvekilleri ve siyah balonlar tutan çocuklarla birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında ölen, aç kalan ve eğitim hakkından yoksun olan çocuklar için toplantıyı düzenlediklerini dile getiren Özdağ, çocukların içinde bulunduğu bu tablodan, dünyayı yönetenlerin utanması gerektiğini söyledi.

Dünya Çocuk Hakları Günü her ne kadar kulağa hoş gelse de her yıl 5 milyon çocuğun 5 yaşını doldurmadan öldüğünü anlatan Özdağ, "En yakın ve en can alıcı gündemimiz olan Gazze'de 1,5 ay içerisinde binlerce çocuk öldürüldü. Doğu Türkistan'daki çocukların akıbetini de bilmiyoruz. Bu ölümlerin duracağına ilişkin somut bir adım da henüz atılmış değil." ifadelerini kullandı.

Dünyada 250 milyon çocuğun okula gitmediğini belirten Özdağ, çocuk işçi sayısındaki artışa dikkati çekti. Özdağ, "Türkiye'de çocuk işçiler bir yandan çıraklık veya staj yapıyorlar ama başlangıçları sayılmadığı için emekliye ayrılırken dezavantajlı duruma düşüyorlar. Bunu da idarecilerimizin dikkatine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuk işçiliğinin artmasının en önemli nedeninin yoksulluk olduğunu dile getiren Özdağ, "Aile bütçesine katkı sağlayan, hatta tek başına ailesini geçindirmek zorunda kalan çocukların varlığı, bir ülke yöneticisi için ayıptan öte suçtur." dedi.

Türkiye'de çocukların haklarını arayamadığını savunan Özdağ, "Gençler, çocuklar: Türkiye'de hak verilmez, alınır. Hakkınızı almak için şimdiden mücadele etmeyi öğrenin. Büyüklere sesleniyorum: 'Türkiye'de hak verilmez alınır.' diyorlar, vatandaşlar haklarını aramasınlar, siz onlara bu hakları lütuf olarak da vermeyin, hak ettikleri ölçüde verin. Dünya Çocuk Hakları Günü ne kadar kutlu olacaksa o kadar kutlu olsun." diye konuştu.

Selçuk Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Meclis bahçesine çıktı. Çocuklar önce siyah balonları, ardından beyaz balonları alkışlar eşliğinde uçurdu.