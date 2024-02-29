Saadet Partisi, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi sundu

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, partisinin sahipsiz hayvanlara ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlar sorununun görmezden gelindiğini ve çözüm arayışlarına kulak tıkandığını söyledi. Bu sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu vurgulayan Doğan, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Saadet Partisi olarak konuya ilişkin verdikleri kanun teklifinin detaylarını açıklayan Doğan, "Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak. Kısırlaştırma ile kontrol altında tutulan sokak köpekleri uygun ortamlarda ömür boyu yaşayacak. Barınak ve bakımevlerinin yanı sıra yaşam alanları kurulacak. Bağış toplayan hayvansever kuruluşlar, barınak ve bakımevi kurmakla yükümlü olacak. Kedi ve köpeklerin izinsiz satışı engellenecek. Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınacak. Tehlikeli yasak ırkların saldırılarından sahipleri sorumlu tutulacak. Tüm cezalar daha caydırıcı hale getirilecek." diye konuştu.

Saadet Partisi olarak insan hayatını merkeze alan ve hayvan refahını gözeten bir bakış açısıyla sahipsiz hayvan sorununu çözmekte kararlı olduklarını belirten Doğan, konuyla ilgili hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.