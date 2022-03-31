Saadet Partisi'nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Sinan Çiğdem AK Parti'de

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden (SP) Belediye Meclis Üyesi seçilen Sinan Çiğdem, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Belediye Başkanı Mustafa Güler ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Çiğdem'in parti rozetini birlikte taktı. Rozet takma törenine AK Partili Belediye Meclis üyeleri de iştirak etti. Böylelikle Sinan Çiğdem'in AK Parti'ye geçmesi sonucunda Meclis'teki AK Partili üye sayısı 18'e yükselirken, Saadet Partili sandalye sayısı 7'ye düştü. - KÜTAHYA

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