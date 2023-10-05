Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç, terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi destekleyeceğini açıkladı

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi destekleyeceğini belirtti. Kılıç, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmalara da değindi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Türkiye'nin adeta kanını emen terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi kim yaparsa yapsın sonuna kadar destekçisi olacağız." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının, zamanlaması yönüyle manidar olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve başladığı günden itibaren organize suç örgütleri, çeteler ve illegal yapıları çökertecek ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Kılıç, "İçişleri Bakanlığına yönelik saldırının, suç örgütleriyle yapılan bu mücadeleyle ilişkisi mutlaka irdelenmelidir. Türkiye'nin adeta kanını emen terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi kim yaparsa yapsın sonuna kadar destekçisi olacağız. Kendi kişisel çıkarları için ülkemizi ateşe atmaktan çekinmeyenlere karşı mücadeleye gereken bütün desteği sonuna kadar vermeye hazırız." diye konuştu.