Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, maaş ve ücretlerin en az enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılmasını talep etti. Kılıç, ayrıca İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek, iktidara çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç, maaş ve ücretlerin enflasyon oranında artırılmasını talep etti

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, maaş ve ücretlerin en az enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılmasını talep etti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Aydın'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi; felaketin yaralarının bir an önce sarılması temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'e başarılar dileyen Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'na da siyasete ve toplumsal barışa katkılarından dolayı teşekkür etti.

Saadet Partili Kılıç, İsrail'in 30 gündür hastaneleri, okulları, yaralı taşıyan ambulansları, boş yollarda sivilleri bombaladığını belirterek, "İsrail 75 yıllık işgal sürecinde işlediği katliamlara ve insanlık suçlarına yenilerini ekliyor; ne yazık ki dünya izliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 10 bin sivilin katledildiğini dile getiren Kılıç, iktidara, "İsrail'e yönelik yakıt ve gıda sevkiyatına son verilmesi, anlaşmaların askıya alınması, İncirlik ve Kürecik üstlerinin kapatılması" çağrısında bulundu.

Türkiye'de hayat pahalılığının artık katlanılamaz hale geldiğini kaydeden Kılıç, "2024 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46. Ancak maaşlar bu oranda artırılmayacak. Zamlar ve vergilerle ne kadar günü kurtarmaya çalışacaksınız, vatandaşımızı daha ne kadar enflasyona ezdireceksiniz? Maaş ve ücretler en az enflasyon veya yeniden değerleme oranı kadar artırılsın." diye konuştu.

Şerafettin Kılıç, tarımsal desteklemelerden tüm çiftçilerin yararlanamadığını, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini de söyledi.