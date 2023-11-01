Saadet Partisi Milletvekili Selim Temurci: Türkiye beşeri sermayesini geliştiremezse rekabet edemez

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, "Önümüzdeki süreçte beşeri sermayesini geliştiremeyen Türkiye, sadece ucuz işgücüyle dünyayla rekabet edemeyecek bir Türkiye burayla da rekabet edemez. Bence yeniden değerleme oranının üzerinde hiçbir bakanlık buraya bütçe getirmemeli. Şu anda sizin bakanlığınızın personel giderleri 4,5 milyardan 12,7 milyara çıkıyor, 3 kat artıyor. Bu kadar nasıl artıyor bunu bilmem. Sonuçta vatandaşa kemer sık dediğimizde 'Biz de bunu yapıyoruz'u vatandaşa dememiz lazım" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe kanun teklifi görüşülüyor. Görüşmelerde Saadet Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Selim Temurci şunları söyledi:

"GERÇEKTEN OLAĞANÜSTÜ BİR ZENGİNLEŞME VAR TÜRKİYE'DE, BU ÜLKEDE YÜZDE 40 GELİRİ TOPLUMDA NÜFUSUN YÜZDE 1'İ ALIYOR"

"İnsanlarımız bu ülkede her 10-15 yılda bir ortada meydana gelen devalüasyonla birikimlerini kaybediyor. Acaba biz kimi büyütüyoruz? Gelirin adil dağıtımında öncelikle kamunun üzerinde çok büyük bir yükümlülük var. Özellikle gelir dağılımı konusunda sokağın bir sıkıntısı var. Şu anda bu ülkenin 2 temel sıkıntısı var; barınma, sağlıklı güvenilir gıdaya erişim. 11 bin 400 lira asgari ücret alan insanlar, bugün bu ülkede asgari ücret ortalama ücret haline geldi, 20 bin liraya 3 artı 1 daire büyükşehirlerde bulma söz konusu değil. Gerçekten olağanüstü bir zenginleşme var Türkiye'de, bu ülkede yüzde 40 geliri toplumda nüfusun yüzde 1'i alıyor.

"İÇ VE DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNDE ORADAKİ AÇIĞIM ÜMİT EDİYORUM TİCARET BAKANLIĞIMIZ KARŞILASIN"

Dış ticaret açığının bu yıl verilerinde bu yıl düzelmeden bahsettiniz. 5 yıla baktığımızda dış ticaret açığında 110 milyar doların altına düştüğümüz hiçbir yıl yok. Sürdürülebilir dış ticaret açığını düşürebiliyor muyuz yoksa konjonktürel olarak 2-3 aylık meselelerle mutlu olmaya devam mı edeceğiz. Turizmin 2028'de 100 milyar dolara ulaşacağı var sayımı benim yaptığım bütün hesaplamalarda, 73 ile 75 milyar doları geçmiyor. İç ve dış ticaretimizin geliştirilmesinde oradaki açığım ümit ediyorum Ticaret Bakanlığımız karşılasın, orada size çok büyük bir yük düşüyor.

"TARIMSAL İTHALATLA İLGİLİ DIŞ TİCARET AÇIĞININ GİDERİLMESİ HUSUSUNDA TİCARET BAKANLIĞIMIZIN YARDIMCI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bizim normalde ithalatı ikame edebileceğimiz en hızlı alanlardan bir tanesi tarım. Tarımsal ithalatla ilgili dış ticaret açığının giderilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı'mızın yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Tarım ölüyor. Gelir dağılımdaki bu adaletsizlik, sektörel anlamda tarımın Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla içinde aldığı payın azalışı bizi alarma geçirmesi gereken bir durum. Tarımsal destek olarak anayasa gereği vereceğimiz rakam 91.6, rakama bak.

"BEŞERİ SERMAYESİNİ GELİŞTİREMEYEN TÜRKİYE, SADECE UCUZ İŞGÜCÜYLE DÜNYAYLA REKABET EDEMEZ"

İmalat sanayindeki hedefler gerçekten tatmin edici hedefler. Orta, yüksek teknolojilerin gayri safi milli hasıla içerisindeki payını yüzde 44'e çıkartacağız. Ama yüksek teknoloji sanayinin imalat sanayi ihracatındaki payını 2028'de yüzde 5,5'e çıkaracağız. Yani 3,7'den 5.5'e çıkması yüzde 48 gibi ciddi bir artış. Toplam imalat içine bakıldığında çok düşük. Bizim yüksek teknolojiyi kim üretecek? Beşeri sermayeye yatırım yapmamız lazım. Şu anda Türkiye, dışarıda yetişmiş insan gücünü tekrar içeri getirmesi gereken bir Türkiye şu hedeflerle. Önümüzdeki süreçte beşeri sermayesini geliştiremeyen Türkiye, sadece ucuz işgücüyle dünyayla rekabet edemeyecek bir Türkiye burayla da rekabet edemez.

"VATANDAŞA KEMER SIK DEDİĞİMİZDE 'BİZ DE BUNU YAPIYORUZ'U VATANDAŞA DEMEMİZ LAZIM"

Bence yeniden değerleme oranının üzerinde hiçbir bakanlık buraya bütçe getirmemeli. Şu anda sizin bakanlığınızın personel giderleri 4,5 milyardan 12,7 milyara çıkıyor, 3 kat artıyor. Bu kadar nasıl artıyor bunu bilmem. Sonuçta vatandaşa kemer sık dediğimizde 'Biz de bunu yapıyoruz'u vatandaşa dememiz lazım."