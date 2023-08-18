Saadet Partisi Milletvekili Meclis'i Deprem Bölgeleri Sorunları İçin Toplantıya Çağırabilir

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgelerindeki sorunların tartışılması için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının gündemlerinde olduğunu ancak bu konunun kesinleşmediğini söyledi. Çalışkan, akademisyenlerin yaşadıkları sorunları da anlattı ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgelerindeki sorunların tartışılması için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının gündemlerinde olduğunu ancak bu konunun kesinleşmediğini söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doçentlik başvurularının yeni kriterlerinin yayımlandığını hatırlatarak, akademisyenlerin yaşadıkları sorunları anlattı.

Türkiye'de diplomalı kitle içinde akademisyenlerden daha mağdur bir sınıfın olmadığını ifade eden Çalışkan, akademisyenlerin öncelikli sorunlarının kadro, maaş ve hiyerarşik sistem olduğunu belirtti.

Çalışkan, bir akademisyenin doçentlik kadrosu alıncaya kadar iş garantisi olmadığını dile getirerek, "Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi olsun bütün akademisyenler, doçentlik kadrosu alıncaya kadar 20 yıl boyunca sözleşmeli personel olarak görev yapıyor. Akademisyenlerin özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Necmettin Çalışkan, bir gazetecinin, Saadet Partisi grubunun, deprem bölgesine ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmayacağını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Meclis'in tatilini uygun bulmadığımızı ve bu dönem çalışması gerektiğini ifade etmiştik. Ekonomi ve çevre gündemi ile ilgili Meclis iki defa toplantıya çağırıldı. Meclis'in yeniden çağırılıp deprem yaşayan bölgelere ilişkin sorunların gündeme getirilmesi gündemimizde. Her problemde, akşamdan sabaha toplantıya çağırılmasını da doğru bulmuyoruz. Bu açıdan diğer siyasi partilerle de görüşerek, halkın ilettiği tepkileri değerlendirerek, Grup Başkanlığımız önümüzdeki günlerde bu konuda gerekli açıklamayı yapacaktır. Kesinleşmiş bir şey yok."