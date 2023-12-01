Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan: Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Bizim ne sayın Cumhurbaşkanının şahsına ne de Ak Parti'nin yöneticilerinin şahsına bir husumet duymamız söz konusu değildir. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz" dedi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Arıkan, Saadet Partisi olarak en çok eleştiri aldıkları konunun, Ak Parti'ye yönelik muhalefetleri olduğunu ifade ederek "Bizim ne sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına ne de Ak Parti'nin yöneticilerinin şahsına bir husumet duymamız söz konusu değildir. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Dış politika konusunda da aynı şeyler geçerlidir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerinin sözlerine tam destek veriyoruz; ancak işlerine, Sisi'nin tanklarına karşı Rabia Meydanı'nda direnenler gibi karşıyız. Sözünüze desteğiz, ama işinize karşıyız. İşiniz sözünüze uyarsa, sonuna kadar destekçiniz olacağız" ifadelerini kullandı.