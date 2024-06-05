Saadet Partisi Milletvekili İsrail'i ve destekçilerini yargılanması için çağrıda bulundu

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada emanetçi olduğunun bilinciyle temiz ve sağlıklı bir çevreyi miras bırakmak için hassasiyetle çalışan herkesin Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık "soykırım" kelimesiyle ifade edilemeyecek boyutlara ulaştığını aktaran Kılıç, "İsrail 7 Ekim'den bu yana 36 bin 439 Filistinliyi katlederken, toplam yaralı sayısı ise 81 bine çıktı. Azılı katil neredeyse her hafta bin Filistinliyi katlediyor. Her hafta yaralı sayısı 2 bini üzerinde artış gösteriyor. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze şeridinde 1,9 milyon kişi yerinden oldu." diye konuştu.

Kılıç, İsrail'in eylemlerine karşı artık kınama ve bildirilerin ötesine geçilmesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail'e karşı ürün boykotu ve ticari faaliyetlerin durdurulması dışında hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır. Azılı katil gibi onun savunucuları da mutlaka yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, uzun zamandır enflasyon düşecek, milletin alım gücü artacak diye beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Rakamlardan anlaşılan şu ki enflasyon ve faizler artmaya devam ediyor. Buna karşılık alım gücü düşüyor. Bakan Mehmet Şimşek'in Nurettin Nebati'den daha başarılı olduğunu gösteren matematiksel bir veri yok."

Kurbanlık fiyatlarına gelen zamların açıklanan yıllık enflasyon oranlarını geçtiğini söyleyen Kılıç, "Ağır şartlardan dolayı çoğu vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nı ağız tadıyla idrak edemeyecek." dedi.

KYK borçlarına ilişkin Meclis'e bir kanun teklifi verdiklerini kaydeden Kılıç, düzenlemeyle hem gençlerin evlenmesini zorlaştıran hem de boşanmalarına sebep olabilen KYK borçlarının ertelenmesi ve çalışmayan evlilerin borçlarının kalıcı olarak silinmesinin amaçlandığı bilgisini verdi.