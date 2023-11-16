Saadet Partisi Milletvekili: İslam dünyası Gazze'ye seyirci kaldı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara seyirci kaldığını söyledi. Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hiroşima'ya atılan atom bombasının iki katı kadar bombanın Gazze'ye atıldığını ve bütün insanlığın, İslam dünyasının bu soykırıma sessiz kaldığını dile getirdi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara seyirci kaldığını söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hiroşima'ya atılan atom bombasının iki katı kadar bombanın Gazze'ye atıldığını ve bütün insanlığın, İslam dünyasının bu soykırıma sessiz kaldığını dile getirdi.

Batılı emperyalist devletlerin girişimiyle bir ateşkesin söz konusu olduğunu belirten Çalışkan, bu ateşkesin insani amaçlarla barışa yönelik değil Filistinlilerin elinde esir bulunan İsraillilerin ve yabancı vatandaşların serbest bırakılmasına yönelik olduğunu kaydetti.

Çalışkan, "Daha acısı, bütün İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara seyirci kalması. İslam ülkelerinin hiçbirinde İsrail'i durdurmaya yönelik bir girişim yok. Aksine hepsi İsrail'in merhametini, insafını bekliyor." diye konuştu.

Necmettin Çalışkan, Gazze'nin tahliyesi planının da ikinci önemli tehlike olduğunu belirterek, "Gazze'de Filistinlilerin bütünüyle boşaltıldığı, tahliye edilip başka yerlere taşınması düşünülen bölgeye İsrail'in tam hakimiyetinin sağlanacağı Süveyş Kanalı'na muadil bir kanal girişiminin planı yürütülüyor. Gazze'de yaşananlar milli güvenlik sorunumuzdur. Bu tehlikeyi herkes artık açık açık görmek zorundadır." ifadelerine yer verdi.