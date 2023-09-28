Saadet Partisi Milletvekili Can Atalay'ın Tahliye Edilmemesine Tepki

MELTEM KARAKAŞ

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Eskişehir'de; tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Çalışkan, "Biz, bu şahsın parlamentoya gelmesine izin vermiyoruz' demek 'biz, TBMM'yi tanımıyoruz' demek. 'Biz anayasayı, yasaları tanımıyoruz' demek" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Buluşmaları kapsamında Eskişehir'i ziyaret eden Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde olmasının TBMM'nin, anayasanın ve yasalarının tanınmaması anlamına geldiğini söyledi. Çalışkan, "Seçimden sonra da halkın iradesi gasp edilerek, TBMM'de bile milletvekili olduğu TBMM başkanlığı tarafından ilan edildi ve bir komisyona üye olarak seçildi. Yani bugün biz bu şahsın parlamentoya girmesine izin vermiyoruz demek, biz TBMM'ni tanımıyoruz demek. Biz anayasayı, yasaları tanımıyoruz demek" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, partisinin Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Buluşmaları programı kapsamında bugün Eskişehir'i ziyaret etti. Çalışkan'a Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ile partililer de eşlik etti.

"KILIÇDAROĞLU ÜLKEDE GERGİNLİĞİ ARTIRACAK HERHANGİ BİR OLAYA İMZA ATMAMIŞTIR"

Çalışkan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Toplumun seküler kesimi ile dindar kesimi arasında, iktidarın siyasi rant uğruna açtığı o uçurum Millet İttifakı sayesinde asgariye indi. Bunda da başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere ittifakın bütün liderlerinin de katkısı vardır. Ama iki sayın genel başkan, önemli demokratik görev üstlenmiş iki büyük devlet adamı olarak bunun öncülüğünü yaptılar. Bugün Saadet Partisi; ilkeleri olan, prensipleri olan bir parti olarak haddini bilir. Bir başka partinin iç işlerine karışmayı şık görmez. O açıdan da CHP'deki kongre, CHP delegelerinin parti taraftarlarının kendi iradeleriyle alacakları bir karardır. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten ülkenin barış ve huzur ortamına önemli ölçüde katkı sağlamış bir şahsiyettir. Ben burada hakkını teslim etmek isterim. Kendisi kıl payı seçimi kaybetmiş olmasına rağmen ne seçim öncesi ne seçim sonrası hiçbir şekilde ülkede gerginliği artıracak herhangi bir olaya imza atmamıştır.

"SEÇİMDEN SONRA HALKIN İRADESİ GASP EDİLDİ"

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi ile ilgili olarak da Çalışkan, şöyle konuştu:

"Ben Hatay'dan geldim. Hatay'ın milletvekillerinden birisi şu anda cezaevinde hala tutuklu. Serbest bırakılmasına izin verilmiyor. Ben şu soruyu soruyorum: Şahsın A veya B olması, şu veya bu partiden olması değil. Mesele ilke bazında düşündüğümüzde bu şahsın aday olma ilgili müracaatı ilçe seçim kuruluna yapılma zaman, 'senin aday olmana bir engel yoktur' dendi. Yüksek Seçim Kurulu aday listelerini onayladı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın dahil olduğu süreç tamamlanarak, oy pusulasında ismi basıldı, seçildi. Seçimden sonra da halkın iradesi gasp edilerek, milletvekili olduğu TBMM Başkanlığı tarafından ilan edildi ve bir komisyona üye olarak seçildi.

Yani bugün biz bu şahsın parlamentoya gelmesine izin vermiyoruz demek, biz TBMM'ni tanımıyoruz demek. Biz Anayasayı, yasaları tanımıyoruz demek. Burada esasen bu şahsın madem seçilmesine bir engel vardı, öyleyse bunun seçilmesi yönünde atılan imzalar alınan kararlar oy pusulası basılıncaya kadar süreçte dahil olan herkes sorumludur. Sorumluluğun başı da icranın kendisidir. Aday olmasına izin verenler bu sürecin vebalini üstlenmek, sorumluluğunu durumundadırlar."