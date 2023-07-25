Saadet Partisi Milletvekili: Basında sansür legal şekilde sürüyor

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, basında sansürün legal şekilde sürdüğünü savundu. Çalışkan, Türkiye'nin tutuklu gazetecilerin en fazla olduğu ülkeler arasında yer aldığını öne sürdü. Ayrıca, yerel basının ekonomik krizle boğuştuğunu iddia etti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, basında sansürün "legal" şekilde sürdüğünü savundu.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu tarih her ne kadar sansürün kaldırılışının yıl dönümü gibi görünse de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Sansürün illegal değil, legal şekilde sürdüğünü" iddia eden Çalışkan, Türkiye'nin, tutuklu gazetecilerin en fazla olduğu ülkeler arasında yer aldığını öne sürdü.

Bugün basın özgürlüğünden, sansürün kaldırılmasından söz etmenin mümkün olmadığını savunan Çalışkan, yerel basının ise ekonomik krizle boğuştuğunu iddia etti.

Meclis'te Saadet Partisinin de imzasıyla vergi artışı ve zamları değerlendirmek için bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, ülkenin büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Çağrılarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Çalışkan, konunun detaylı şekilde görüşülerek doğru kararlar alınmasını istedi.

Çalışkan, 20 Temmuz'un Saadet Partisinin kuruluş yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, partisinin kuruluşundan bu güne milli menfaatler doğrultusunda çalıştığını belirtti.???????