Saadet Partisi, Mahmut Arıkan'ı Genel Başkan Vekili olarak atadı
Saadet Partisi, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın genel başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu. Arıkan'ın atamasının milletimiz, memleketimiz ve camiamız için hayırlı olması temenni ediliyor.
SAADET Partisi, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın genel başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Saadet Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın milletimiz, memleketimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.