Saadet Partisi, Mahmut Arıkan'ı Genel Başkan Vekili olarak atadı

SAADET Partisi, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın genel başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Saadet Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın milletimiz, memleketimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.