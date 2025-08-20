Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Galatasaray'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Özbek, Arıkan'a Galatasaray forması hediye ederken, Arıkan da 1905 fidan sertifikasını takdim etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette, Özbek, Arıkan'a 38 numaralı ve isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı hediye etti.

Arıkan da partisinin başlattığı "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" projesi kapsamında, Galatasaray ailesi adına toprakla buluşturacakları 1905 fidanın sertifikasını Özbek'e takdim etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Politika
