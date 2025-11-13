Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan'dan Ekonomi ve İttifak Açıklamaları

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İlkeler ve prensipler üzerinden her parti ile oturup konuşmaya hazırız. Türkiye, artık ideoloji kavgasından çıktı. Hak yiyenlerle, hakkı yenilenlerin mücadelesine dönüştü. Bu mücadelede beraber yol yürüyeceğimiz herkesle oturabiliriz. Yeni dönemde mili görüş prensiplerini benimseyen kalkınma modelini ve adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Arıkan ilk olarak kentteki basın mensupları ile bir restoranda kahvaltı programına katıldı. Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, "Enflasyon tahmininde bulundular. 2025 sonunda enflasyonun 25 olacağını açıkladılar. Cuma günü bir açıklama daha yaparak enflasyonun yüzde 33 olacağını söylediler. Merakla bekliyoruz, yüzde 25'e göre emekliye, memura, asgari ücretliye zam verdiniz. Ama, enflasyon yüzde 33 oldu. Bu farkı hükümet tamamlayacak mı?" dedi.

'TARIM GİRDİLERİNİN AZALTILMASI GEREKİYOR'

Gıda enflasyonuna da dikkat çeken Mahmut Arıkan, "Yüzde 70'lik gıda enflasyonu var. Bugün, mandalinalar neden tarlada toplanmıyor. Bunun hesabını yapsınlar. Toplamak için harcadığı para ile hale götürmek için harcayacağı para nakliyeyi kurtaramayacağı için binlerce ton mandalina tarlada çürümek zorunda kaldı. Çünkü girdi fiyatlarını düşürmediğimiz için bu durum oldu. Biz, 'Mandalinanın fiyatı artsın' demiyoruz. Hükümetin yapması gereken tarım girdilerinin azaltılmasından geçiyor" diye konuştu.

'VERGİLERİ DAR GELİRLİDEN ALIYORLAR'

Türkiye'de vergi adaletsizliği olduğunu söyleyen Arıkan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ülke olarak 12 trilyon 650 milyar vergi ödemişiz. Ne oldu? Yetmedi. Bu yıl da 15,6 trilyon vergi ödeyeceğiz. Yine yetmeyecek. Yine bütçe açık verecek. Yine faizin daha da arttığı bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. 2024 yılında 1,25 trilyon faiz ödemesi, 2025 1,95 trilyon, 2026 2,75 trilyon faiz ödemesi. Hani faiz üzerinden mücadele ediyorduk? Hani faizi bitirmiştik. Sıfıra indireceklerini söyledikleri faiz yüzde 40'lara, 50'lere kadar çıktı. Bu tabloyu bu ülkede yaşamak zorunda kaldık. Bu ülkede vergi muafiyeti sağlandığı için yeterince vergi toplanamıyor. Vergileri dar gelirliden alıyorlar. Bu ülkede zenginler verginin yüzde 15'ini öderken, yüzde 85'ini ise dar gelirli insanlar ödüyor. Bizim itirazımız buna. Biz bu yüzden muhalefet gösteriyoruz. Temiz bir dil geliştirip, kucaklayıcı bir siyaset ortaya koymaya gayret edeceğiz."

'HER GÖRÜŞTEN İTTİFAK YAPACAĞIMIZI GEÇMİŞTE DE ORTAYA KOYDUK'

İttifak ile ilgili sorulan bir soruya Arıkan, "2018'de millet ittifakını kurarken şunu söyledik; 'Değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı yapıyoruz' dedik. Bunu geçmişte de ortaya koyduk. 1974'te merhum Ecevit ile ittifak kurmuştuk. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış ve oradaki zulmü sona erdirmiştik. Ecevit hükümeti ile birlikte 300 tane imam hatip lisesi açmıştık. 1977'ye geldiğimizde ağır sanayi hamleleri Demirel ve Türkeş ile koalisyon yaparak başarı ortaya koymuştuk. 1996-1997'ye geldiğimizde Tansu Çiller ile koalisyon yapmıştık. Üstelik Tansu Çiller'in, 'Siyaseten benim en önemli görevim Refah Partisi'ni bitirmek' cümlesini kurmasına rağmen biz onunla koalisyon kurmuştuk. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk ve son tek bütçe yapabilmiştik. Havuz sistemini hayata geçirmiştik. Bugün de ilkeler ve prensipler üzerinden her parti ile oturup konuşmaya hazırız" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK İDEOLOİ KAVGASINDAN ÇIKTI'

Yeni dönemde herkesle oturup konuşabileceklerini de söyleyen Mahmut Arıkan, "Türkiye, artık ideoloji kavgasından çıktı. Hak yiyenlerle hakkı yenilenlerin mücadelesine dönüştü. Bu mücadelede beraber yol yürüyeceğimiz herkesle oturabiliriz. Şu an herhangi bir ittifak yok. Deva Partisi de Gelecek Partisi de Yeni Yol Grubu'nu kurduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz siyasi hareketlerden bir tanesi. Ak Parti'ye giderler gitmezler ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda ne oluyor bilmiyorum. Kendileri ile görüştüğümüzde böyle bir durum olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Mili Görüş prensiplerini benimseyen, kalkınma modelini ve adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız. Her partinin genel başkanı doğal adaydır. Ama şuna karşıyım; Türkiye'yi nasıl yöneteceğini ve ittifak modelini konuşmadan 'Ben adayım' diyerek dolaşmayı da çok doğru bulmadığımı söylemek istiyorum" diye konuştu.