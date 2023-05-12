Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 'Cumhurbaşkanı adayımız belli, Kemal Bey olacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu ayrıca, Türkiye'nin değişeceğini ve yaşanabilir bir ülke oluşturmak için destek beklediklerini söyledi.

Haber: MERVE GÜVEN - TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: AZİZ METİN TURAN - LADİN DEĞER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde; "Pazartesi gününden itibaren, Türkiye'nin görünümü değişecek. Cumhurbaşkanı adayımız belli. Kemal Bey, Cumhurbaşkanımız olacak. Bu memleketi mutlaka ayağa kaldıracağız. Bunun için sizden destek bekliyoruz. Pazar günü sandık başına gittiğiniz zaman, oyunuz mutlaka Millet İttifakı için olmalı. Sadece sizden değil. Sizi tanıyan, bilen çevrenizdeki bütün insanlardan bu desteği temine etmeniz lazım. Patlama yapmamız lazım. Yarımla, birle, bir buçukla olmaz. Pazar akşamı gümbür gümbür Türkiye'yi yönetmeye aday olduğumuzu herkes bilecek. Aday değil artık, Türkiye'yi yönettiğimizi bilecek. Sizlerin desteği ile inşallah bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Daha doğrusu sizlerin gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da miting düzenledi.

Mitinge; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

"BİR DEVRİM YAŞAYACAĞIZ, DİYE ÜMİT EDİYORUM"

Karamollaoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir devrim yaşayacağız, diye ümit ediyorum. İnşallah sandıkta bir patlama meydana gelecek ama manevi bir patlama. Tek adam dönemi bitecek. Sayın cumhurbaşkanımız 21 yıldır makamını işgal ediyor. Ama problemlere çözüm, artık üretemiyor; patinaj yapıyor. Onun için bir değişikliğe ihtiyacımız var.

"YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Biz, yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Herkesin; mesut olduğu, inandığı gibi yaşadığı rahat geçinebildiği ülkede emniyet içinde kendisini hissettiği bir ülke istiyoruz. Böyle bir ülkenin inşası ancak ahlaki ve manevi değerlerin ihyası ile mümkün. Bunu, bizim inancımız, bize telkin ediyor. Sadece gösterişle, insanlara hakaret ederek, küfürle itham ederek, insanları yanlış yönlendirerek; Türkiye'ye, huzur barış gelmez. Önce lisanına sahip olacaksın, davranışına sahip olacaksın. Hak, hukuk nedir bileceksin. Ama önce sen uyacaksın.

"YOLSUZLUK ADETA KURAL HALİNE GELDİ"

Biz ahlaki ve manevi değerler, dediğimiz zaman ilk gözettiğimiz adalettir. Adalet olmadan bir ülkede barış huzur olmaz. Başın sıkışsa nereye gideceksin? Elbette, adalete başvuracaksın. Adaletin kamil manada tecellisi önemlidir. Ama o da yetmez. Güvenilir olacaksın. Elin, toplum malına uzanmayacak, yemeyeceksin yedirmeyeceksin. Rüşvet alıp vermeyeceksin. Yolsuzluğa fırsat tanımayacaksın. İsraf, kesinlikle yapmayacaksın.

Ülkemiz bugün sıkıntılı duruma düştü. Bu iktidar tasarruf nedir bilmiyor. İsraf nedir anlamıyor. Yolsuzluk adeta kural haline geldi. Yanlış politikalar, yatırımlar bu ülkeyi perişan etti. Düne kadar kendi ürettiğimiz malları, bugün ithal ediyoruz. Niye biz şeker ithal edelim? Bizim şeker fabrikalarımız vardı. Ama hepsi gitti.

Geçenlerde İzmit'teydik. Kağıt fabrikası kapatılmış, yerine insanlara hizmet verecek bir lokal açılmış. Samsun; Türkiye'nin en gelişmiş illerinden birisi olması gerekirken, bugün işsizlik belli bir noktaya gelmiş, göç veriyor. Ben sigara içmem, kimsenin de içmesini tavsiye etmem. Ama tütün ekilmesini yasaklayıp, zorla insanlarımıza Virginia tütünü ekilmesinin de her zaman karşısındayım. Bunun için biz güzel ahlakı, ajandamızın başına koyduk. Adalet de en önde gelen, gözettiğimiz mefhum. Biz bunları gerçekleştirelim, Türkiye'mizin şekli, şemaili emin olun değişir.

Bugün maaşlara zam yapılıyor. İşçiye sağ olsunlar yüzde 60 verdiler. Sonra memura biraz daha fazlasını verme ihtiyacı duydular. Bugünkü gidişat devam ederse, üç dört ay sonra memur da işçi de muhtaç duruma düşecek. Biz buna razı değiliz. Biz istikrar istiyoruz. Herkesin rahat etmesini arzu ediyoruz. Milli gelirin adil dağılımı, bizim şiarımız. Bunu nasıl yapacağız? İsrafı önleyelim; rüşveti, yolsuzluğu kaldıralım. Yanlış politikalardan, yatırımlarında vazgeçelim. Her sene emin olun 250-300 milyar lira kasamızda para birikir. Bizi bunu hem size, hem de doğru yatırıma tahsis edeceğiz. Böyle kalkınacağız. Kalkınmadan da her çalışan kardeşimiz; işçi de memur da emekli de işsiz de mutlaka bir pay alacak.

"BU MEMLEKETİ MUTLAKA AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Allah nasip ederse, pazartesi gününden itibaren; Türkiye'nin görünümü değişecek. Cumhurbaşkanı adayımız belli. Kemal Bey, Cumhurbaşkanımız olacak. Ben güveniyorum. Biz bir karar daha aldık. Cumhurbaşkanı yardımcıları sıfatıyla da olsa başka türlü de olsa bütün meseleleri birlikte görüşeceğiz, istişare edeceğiz; sonra karar vereceğiz. Bu memleketi mutlaka ayağa kaldıracağız. Bunun için sizden destek bekliyoruz. Pazar günü sandık başına gittiğiniz zaman, oyunuz mutlaka Millet İttifakı için olmalı. Sadece sizden değil. Sizi tanıyan, bilen çevrenizdeki bütün insanlardan bu desteği temine etmeniz lazım. Patlama yapmamız lazım. Yarımla, birle, bir buçukla olmaz. Pazar akşamı gümbür gümbür Türkiye'yi yönetmeye aday olduğumuzu herkes bilecek. Aday değil artık, Türkiye'yi yönettiğimizi bilecek. Sizlerin desteği ile inşallah bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Daha doğrusu sizlerin gerçekleştireceğine inanıyorum."