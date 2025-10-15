Saadet Partisi Lideri Arıkan: İsrail 77 Yıldır İşgalci ve Çocuk Katili

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin topraklarında İsrail işgali 77 yıldır devam ediyor. İşgal, katliam, soykırım ve savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip, işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da Siyonizm'in istediği şeydir. İsrail, en başından beri çocuk katilidir. İsrail, en başından beri soykırımcıdır. İsrail bölgede barışa ve huzura yönelik en büyük tehdittir dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin Filistin'e yiyecek, giyecek, sargı bezi ve yara bandı göndermenin ötesine geçemediğini belirterek, Bunlar da maalesef işgalci İsrail'in müsaade ettiği kadarıyla yapılabildi. Bunun adı, onurlu bir direnişe destek vermek değildir. Bunun adı, katliama ara verildiğinde olay mahalline yara bandı götürmektir. İşte böyle geçen 2 yılın ardından, yine bir ateşkes gündemiyle, yeni bir başlangıç vaadiyle karşı karşıyayız. Ateşkes barış değildir, ateşkes işgalin ve zulmün bittiği anlamına gelmez. Hepimiz biliyoruz ki Gazze Şeridi'ne çizilen çizgiyi, mavi çizgiden sarı çizgiye, sarı çizgiden kırmızı çizgiye çekmekle işgal son bulmayacaktır. Yine hepimiz biliyoruz ki bugün 'Tampon bölge' dedikleri yerlere, bölge ülkelerinin asker yerleştirmesiyle işgal sona ermeyecektir. İsrail, bulunduğu her santimetrekare toprakta işgalcidir. Mesele sadece Netanyahu meselesi değildir. Netanyahu, 3 farklı dönemde toplamda 18 yıldır işgalci İsrail'in başbakanı. Ancak Filistin topraklarında İsrail işgali 77 yıldır devam ediyor. İşgal, katliam, soykırım ve savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip, işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da Siyonizm'in istediği şeydir. İsrail, en başından beri çocuk katilidir. İsrail, en başından beri soykırımcıdır. İsrail bölgede barışa ve huzura yönelik en büyük tehdittir. ve üstüne basa basa söylüyorum; Filistin halkının yanında olmanın yolu, Filistin'i tanımak kadar İsrail'i tanımaktan geçer ifadelerini kullandı.