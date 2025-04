Saadet Partisi Lideri Arıkan: 'Gazze Türkiye için bekâ meselesi'

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze Türkiye için beka meselesidir. Gazze'nin düşmesi demek, Türkiye'nin tehdit altına girmesi ve Kıbrıs'ın düşmesi demektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin aylık divan toplantısına katılmak üzere Trabzon'a geldi. Toplantıda konuşan Arıkan, "Gazze Türkiye için beka meselesidir. Gazze'nin düşmesi demek, Türkiye'nin tehdit altına girmesi ve Kıbrıs'ın düşmesi demektir. Son 15 gün içerisinde Kıbrıs'ta yeni bir oyun faaliyete geçirildi. Nedir bu oyun? Türkiye Cumhuriyetliler, Kuzey Kıbrıs Rum yönetimini teker teker tanımaya başladılar. Merak ettim, 'Neden tanıyorlar?' diye, altından para çıktı. Avrupa Birliği 12 milyar Euro yardım sözü ile Türkiye Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanımalarını sağladı. O ülkeleri Güney Kıbrıs'ı tanımaları demek; Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci konuma düşmesi demek. Böyle bir tehlike ile karşı karşıyayız. Trump'a ve İsrail'e bir kez daha sesleniyorum; değil Gazze'de tatil köyü yapmak, orada bir mezarınız olacak toprağı bile size bırakmayacağız" diye konuştu.

'HER 8 SANİYEDE 1 ÇOCUK ÖLÜYOR'

Mahmut Arıkan, dünyada adil bir düzene ihtiyaç olunduğuna vurgu yaparak, "23 Nisan kutlandı. Önemli bir bayram. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti ama Gazze'deki çocuklar 23 Nisan'da da ölmeye devam etti. Gazze'deki çocuklar, kardeşlerini 23 Nisan'da toprağa vermeye devam etti. Aynı zulüm Doğu Türkistan'da, Ukrayna'da ve dünyanın birçok mülteci kamplarında da yapılıyor. Her gün çocuğumuz ölüyor. Birleşmiş Milletler 'in kayıtlarına göre; her 8 saniyede 1 çocuk ölüyor. Konuşmaya başladığımdan bu yana onlarca çocuk dünyada öldürüyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada adil bir düzene ihtiyaç var" dedi.

