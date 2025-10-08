Haberler

Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan İsrail'e Tepki: 'Türkiye'nin İtibarı Söz Konusu'

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail güçleri tarafından alıkonulan 3 milletvekili için Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı meselesi olduğunu vurguladı ve acil müdahale çağrısında bulundu.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Özgürlük Filosuna müdahale eden İsrail güçleri tarafından alıkonulan 3 milletvekili için, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı meselesidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na müdahale ettiğini belirtti ve Yeni Yol Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın gözaltına alındığını hatırlattı. Arıkan, Türkiye ve bölge ülkelerinin İsrail'in Sumud ve Özgürlük Filosu'na müdahaleyi engelleyemediğini belirterek, "Bütün olan bitenlerden yola çıkarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. İlk çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçilmiş 3 milletvekili, İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonuldu. Bu durum karşısında milletvekillerimiz ve aktivistlerimiz herhangi bir İsrail hapishanesine girmeden, herhangi bir başka muamele görmeden, hatta gözaltına bile alınmadan derhal Türkiye'ye getirilmesini sağlayın. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı meselesidir. Ayrıca derhal Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini artık harekete geçirin. İsrail için; ticari, hukuki, siyasi ve askeri tüm caydırıcı tedbirleri kamuoyuna acilen açıklayın. İkinci çağrımız Sayın Meclis Başkanına. Sayın Kurtulmuş, başkanlığını yaptığınız TBMM'nin milletvekilleri İsrail tarafından bu gece alıkonuldu. Şimdi, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek, Türkiye'nin güvenliğini tesis etmek için ve en önemlisi Filistin konusundaki kararlılığımızı tüm dünyaya göstermek için, ihtiyaç olan tezkereyi Meclis gündemine getirin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
