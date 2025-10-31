Haberler

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Ekonomi Üzerine Konuştu

Güncelleme:
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Ekim Ayı İl Divan Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomik durumunu ele aldı. İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, alım gücünün düştüğünü ve acil çözümler gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Ekim Ayı İl Divan Toplantısı'nı Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıya il, ilçe ve gençlik teşkilatı üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekerek, yaşanan sıkıntıların artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtti. Bayraktar, ekonomik verilerle yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün azalıyor, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu tablo karşısında acil ve kapsamlı bir ekonomik çözüm planı hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bir zamanlar yeni Türkiye diyordunuz, şimdi eski dostlar şarkısını söylüyorsunuz"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ise gündeme ilişkin değerlendirmelerinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, son günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Çağırırlarsa gelirim" sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Altun konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde sık sık duyuyoruz: 'Çağırırlarsa gelirim'. Sayın Davutoğlu, bu nasıl bir özlemdir, nasıl bir vefadır? Neredeyse 'kapıda bekliyorum' diyecek. Artık 'çağırıverin de geleyim' demeye bir adım kaldı. Siyaset bu kadar kişisel kırgınlıklarla, bu kadar duygusal çağrılarla yapılmaz. Bir zamanlar 'Yeni Türkiye' diyordunuz, şimdi 'Eski dostlar' şarkısını söylüyorsunuz. Siyaset sahnesi hatıralar albümü değildir. Eğer bu zor durumdaki ülkeyi düzeltmek istiyorsanız, önce teşkilatlarınızı sahiplenin, sonra ülkeyi düzeltin. Muhalefet kanadında yer alıp sürekli iktidara göz kırpmak, bu millete ve birlikte yol yürüdüğünüz insanlara yapılmış açık bir saygısızlıktır."

"Saadet Partisi ilkeli siyasetin adresidir"

Altun, konuşmasının devamında Saadet Partisi'nin siyasette ilkeli duruşunu sürdüreceğini vurgulayarak, "Bizim ölçümüz kişiler değil, prensiplerdir. Saadet Partisi menfaat değil, adalet ekseninde siyaset yapar. Milletimizin derdiyle dertlenmeye, doğruyu söylemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

