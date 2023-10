Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İsrail'in saldırılarını değerlendirdi

KERİM UĞUR

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonunu ve İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı yoğun saldırıları düzenlediği basın açıklaması ile değerlendirdi. Erduran, "ABD başta olmak üzere dünyadaki büyük güçler, İsrail'e şartsız ve tavizsiz destek veriyor. İsrail; hiçbir kutsala saygı göstermeyen, hukuka riayet etmeyen, gözü dönmüş terörist bir yapıdır" dedi.

Erduran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Filistin meselesi hem İslam aleminin hem de bütün insanlığın kanayan yarasıdır. Vatanları adım adım ellerinden alınan Filistinlilerin maruz kaldığı zulmün ve işkencenin benzeri, tarihte herhalde çok az yaşanmıştır. İsrail 1948'den itibaren topraklarını sürekli genişletti. Filistinlilerin evlerine, köylerine el koyup dünyanın çeşitli yerlerinden getirttiği Yahudi göçmenlere yeni yerleşimler açtı. Böylece Filistinliler kendi vatanlarında önce azınlık durumuna düşürüldü, daha sonra ise vatanlarını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kaldı. Yetmedi, Kudüs'ü ebedi başkent ilan etti. Bugün Ramallah, Halil, Nablus gibi Filistin şehirlerinde yaşayan Müslümanlar ne Mescid-i Aksa'yı ziyaret için ne de yakınlarını görmek için Kudüs'e giremiyor. Dev bir utanç duvarı, Batı Şeria'yı Kudüs'ten ayırıyor.

"FİLİSTİN HALKI, AKSA TUFANI İLE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMIŞTIR"

İsrail güvenlik güçleri, sivil protesto yürüyüşlerine katılan kişilerin bile üzerine ateş açıyor. Kadın, yaşlı, çocuk demeden her yıl yüzlerce, hatta binlerce masumu öldürüyor. Çocukları ve kundaktaki emzikli bebekleri katlediyor; okulları, camileri ve yaralı taşıyan ambulansları dahi bombalıyor! Hikaye anlatmıyoruz, bugün yaşananları anlatıyoruz. ABD başta olmak üzere dünyadaki büyük güçler, İsrail'e şartsız ve tavizsiz destek veriyor. İsrail; hiçbir kutsala saygı göstermeyen, hukuka riayet etmeyen, gözü dönmüş terörist bir yapıdır. İsrail'in kan döke döke devam ettirdiği işgale karşı Filistin direnişi, hem ahlaki hem de hukuki olarak meşrudur. Yıllardır tüm dünyanın gözü önünde öldürülen, zulme uğrayan ve esir edilen Filistin halkı, Aksa Tufanı ile meşru müdafaa hakkını kullanmıştır.

"İSLAM ÜLKELERİ, MEVCUT BÜTÜN İHTİLAF VE AYRILIKLARI BİR KENARA BIRAKIP, KUDÜS DAVASI ETRAFINDA BİRLEŞMELİDİR"

İsrail ile normalleşme çalışmaları yürüten iktidara sesleniyoruz: Ülkemizin yollarını bayraklarıyla donattığınız, atlı birliklerle ve kırmızı halılarla karşıladığınız İsrail'in katliamları arşı alayı titretiyor. Bunlarla normalleşmeniz, bizim kanımıza dokunuyor. İşgalci katil İsrail ile normalleşmeyi hiçbir zaman kabullenmeyeceğiz. İslam ülkeleri, mevcut bütün ihtilaf ve ayrılıkları bir kenara bırakıp, Kudüs davası etrafında birleşmelidir.

"ZULME GÖZ YUMANLARA KARŞI ÖZGÜR FİLİSTİN'İ HEP BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ"

Biz Milli Görüşçüler ve Saadet Partisi olarak, her yerde, her zaman, her şart altında Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğünü haykırmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, işgalci İsrail'in zulmüne karşı Filistin direnişini desteklemek için Saadet Partisi olarak 15 Ekim Pazar Günü İstanbul'da 'Özgür Filistin Mitingi" gerçekleştireceğiz. İzmir teşkilatlarımızla biz de orada olacağız. Haklı davamızda Filistin'in yanındayız. Zulme göz yumanlara karşı özgür Filistin'i hep birlikte savunacağız.Bu duygu ve düşüncelerle, en yakın zamanda Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulüm ve acıların dindiğini, bölgede kalıcı barışın sağlandığını, bağımsız özgür Filistin'e kavuştuğumuzu görmek duasıyla saygılar sunuyorum"