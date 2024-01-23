Saadet Partisi İsveç'in NATO'ya katılımına ret oyu verecek

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek, İsveç'in NATO'ya katılımına dair teklife ret oyu vereceklerini bildirdi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan'ı etkileyen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya kıyılarında bulunan cesetlerin ciddi şüpheler barındırdığını ve meselenin izaha muhtaç olduğunu söyleyen Kılıç, valilik tarafından batan bir göçmen teknesine işaret edilmiş olsa da bu açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirterek, kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütülmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in Filistin'de 70 yıldır bomba yağdırdığını, masum sivilleri katlettiğini ve yerinden ettiğini dile getiren Kılıç, "İsrail'e dava açarak uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayan Güney Afrika, Meksika, Şili ve Endonezya ülkelerini tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. İktidara aynı duruşu sergilemesi çağrısında bulunuyoruz; İsrail'e gemi gönderme, dava aç." diye konuştu.

Kılıç, iktidarın, katliamlar gerçekleştiren İsrail'in destekçisi İsveç'i NATO üyesi yapmak için mesai yapacağını öne sürerek, "Verilen bir ödevin gereği olarak bu üyeliği onaylayacaklar. Ama lafa baktığınızda iktidar sözleriyle İsveç'i asıp kesiyor. Tıpkı İsrail'i asıp keserken gemiler gönderdiği, firmalarına sponsorluk verdiği gibi." dedi.

Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifine Saadet Partisinin hangi yönde oy kullanacağı sorusuna Kılıç, "Biz ret oyu vereceğiz. Bu kadar net." yanıtını verdi.