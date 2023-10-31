Saadet Partisi İsrail Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'de insan hakları ve savaş hukuku ihlalleri ile soykırım suçları işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Partililer, İstanbul Adalet Sarayı önünde İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'de insan hakları ve savaş hukuku ihlalleri ile soykırım suçları işlediği gerekçesiyle, İsrailli yetkililer hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bebek katilleri yargılancak" pankartı açtı.

Partinin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yaptığı açıklamada, İsrail'in dünyanın gözü önünde işlediği cinayetler ve soykırımla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Filistinlilerin maruz kaldığı insan hakları ve savaş hukuku ihlalleri nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yazıcı, "İsrail işgal rejimi, 1948'den bu yana adım adım Filistin topraklarını işgal etmekte, akıl almaz zulüm ve cinayetlerle dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Geçmişte, Deir Yasin köyünde, Şabra ve Şatilla'da, El Halil'de, Kudüs'te gerçekleşen katliamlarına, 2023 senesinde Gazze'de devam ediyorlar." diye konuştu.

Yazıcı, İsrail'in dünya çapında büyük bir algı operasyonu başlattığını kaydederek, "Kendilerini mazlum, Filistinlileri terörist göstermeye çalışarak manipülasyon yapıyorlar. Sözde aydınlar, akademisyenler, en büyük medya grupları ve global şirketler bu sahtekarlığa destek veriyor. Ancak yalancının mumu yatsıyı göremeden söndü. Yeryüzünün en zalim terör örgütü İsrail, dünyanın gözleri önünde, alçak saldırılarından birini daha gerçekleştirdi." diye konuştu.

İsrail'in binlerce insanı güdümlü füzelerle vurduğunu hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Evet, katil İsrail, masumların sığındığı bir hastaneyi acımasızca vurdu. Sonu gelmeyen bu alçak saldırılarla hala çocuk hastaneleri, ambulanslar ve evler bombalanıyor. Fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor. Su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor."

Partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Ramazan Boyalık, İsrail'in işgalle el koyduğu topraklardaki egemenliğini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Boyalık, "Bugün İsrailli yetkililerin insanlığa karşı işledikleri savaş ve soykırım suçları sebebiyle suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık." dedi.

İsrail'in saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının Gazze'de çok şiddetli yıkıma neden olduğu belirtilerek, Gazze'de elektrik akımının kesilmesi, su, gıda ve her türlü zorunlu ihtiyacın girişinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı ve soykırım amacı taşıdığı kaydedildi.

Dilekçede basında yer alan bilgilere göre, çok sayıda çocuğun da İsrail'in haksız tutuklamalarına ve işkencelerine maruz kaldığı anlatıldı.

Saldırılarda çok sayıda hastanenin kullanılamaz hale geldiği, burada görevli sağlık personellerinin de öldürüldüğünün ifade edildiği suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerin, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "savaş ve saldırı suçları", "konut dokunulmazlığının ihlali", ve "hırsızlık" ile resen görülecek başka suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.