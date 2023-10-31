Saadet Partisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İl Başkanı Beytullah Karataş, partililerle, İsrail yetkilileri hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Karataş, İsrail güçlerinin, silahsız ve savunmasız Gazze halkına havadan ve karadan, hedef gözetmeksizin bombaladığını ifade etti.

İsrail'in, hava saldırısıyla yetinmeyip, Gazze halkına giden insani yardımları da durdurduğunu anlatan Karataş, "İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami, kilise ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken, insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verdi." dedi.

İsrail'in, havadan ve karadan gerçekleştirdiği bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanarak, açık ve inkar edilemez bir savaş suçu işlediğini vurgulayan Karataş, şöyle konuştu:

"İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk ve sivilin öldürülmesi ve bölgede barış ve güvenliğin bozulması vicdanı olan herkesi derinden etkilemektedir. Son yaşanan olaylar, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırgan, işgalci ve soykırım politikalarının son örneğini teşkil etmektedir. Savaş Suçları ve Soykırım Suçu Türk Ceza Kanunu'na göre dünyanın neresinde ve kim tarafından işlenirse işlensin muhatabının kim olduğuna bakılmaksızın yer bakımından Türkiye'de kovuşturulabilir ve Failler Türkiye'de yargılanabilir. Kanun gereği bu yetkinin kullanım izni Adalet Bakanına aittir. Bugün açıkça soykırım suçunu işleyen İsrailliler hakkında suç duyurusunda bulunarak tarih ve insanlık önünde vazifemizi yerine getiriyoruz."