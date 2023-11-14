Saadet Partisi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı. İlçe başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

İlçe başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yaşandığını ifade etti.

Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı ve Amerika'nın, dünyanın gözleri önünde Filistin'de yaşananlara karşı çıkmadığını değinen Sağlam, "Gazze insansızlaştırılmak isteniyor. Ama nasıl? Filistinlileri vatanlarını terke zorlayarak. Bir aydır kılı bile kıpırdamayanların buldukları çözüm bu. Çözüm diye sundukları şey, Gazze'yi tamamen İsrail'e teslim etmek. Bunların çözümü, yüz binlerce insanı mülteci olarak vatanlarını terk etmeye zorlamak. Böyle bir adım Büyük Orta Doğu Projesi'nin tıkır tıkır işlemesini sağlamaktan başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, Gazze'nin de Kudüs'ün doğusunun da batısının da Filistinlilerin olduğunu sözlerine ekledi.

Kartepe

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) Sapanca Gölü'nde düzenlenen sazan balığı tutma yarışması devam ediyor.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, Sapanca Gölü'nde hem hayalet ağların temizlenmesi hem de balıklandırma çalışması yaptıklarını kaydetti.

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz de gölde yapılan çalışmaların neticesinde hayalet ağların temizlenmesinin yanı sıra 100 bin balık salımı yapıldığını bildirdi.

Yarışma, 17 Kasım'da sona erecek.

Lastikçilerden 7 derece ısının altı için kış lastiği önerisi

Kocaeli'deki oto lastikçiler kış lastiği uyarısında bulundu.

İzmit ilçesinde lastik tamiri yapan firmanın müdürü Adem Dost, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki iklim şartlarında tam performans gösterdiğini söyledi.

Yaz lastiklerinin bu dönemlerde kullanıma uygun lastikler olmadığına işaret eden Dost, "Şu an 20-25 dakikayı bulan sökme takma işlemleri, yoğunlukta maksimum 40 dakikalara kadar çıkabiliyor. Rot ayarı da önemli. Çünkü bozuk rot ayarı düzensiz aşınmalara sebep olur ve lastiğin ömrünü kısaltır. Ayrıca sürüş güvenliğini tehlikeye sokar. Sökme takma işlemi binek araçlarda 450 liradan başlıyor." dedi.

Lastik değişimi için aracını servise getiren Erhan Soygeniş de asfalt soğukluğu ve kışın yol tutuş güvenliği nedeniyle kış lastiği tercih ettiğini belirterek, herkese kış lastiği kullanmasını önerdi.