Saadet Partisi İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı

MELTEM KARAKAŞ

Saadet Partisi Eskişehir İl Gençlik Kolları tarafından İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Saadet Partisi Eskişehir İl Gençlik Kolları, Hamamyolu Caddesi'nde İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için imza kampanyası başlattığını duyurdu. İmza kampanyası ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Demir, "Biz Saadet Partisi olarak İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddediyoruz" dedi.

"GAZZE HALKI SOYKIRIMA MARUZ KALIYOR"

Ramazan Demir'in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde, yaşanan bazı acı olaylar, bağımsızlık sevincimizi gölgede bırakmıştır. Bütün dünyanın gözleri önünde, yıllardır mazlum ve mağdur bırakılan Filistin halkı, insanlığın son zamanlarda gördüğü en büyük trajediyi yaşamaktadır. Sırf etnik kimliği ve dahada önemlisi sahip olduğu dini inancı sebebiyle, çok ağır bir soykırıma tabi tutulan Gazze halkı ne yazık ki siyasi otoriteler tarafından görmezden gelinmektedir. Var olduğu günden bugüne kadar dünyada kan ve gözyaşı akıtmaktan başka hiçbir gayesi olmayan terörist İsrail her türlü insani ve vicdani değerden olduğu gibi savaş ahlak ve hukukundan da yoksun olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazze'de bunlar yaşanırken başta ABD olmak üzere, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, haçlı organizasyonu gibi davranmaktan vazgeçmemiştir. Avrupa medeniyetinin bu tutumu bizi şaşırtmamıştır. Bizi asıl şaşırtan, 1.5 milyar Müslüman alemini yöneten, yaklaşık 50 İslam ülkesi liderinin acziyetidir... Bir kez daha tecrübe ettik ki İsrail'le normalleşme çabalan, İsrail'e cesaret vermekten başka bir işe yaramadı. Biz Saadet Partisi olarak İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddediyoruz. Bu gaye ile iki gün önce Saadet Partisi meclis grubumuzdan 4 milletvekilimiz çok büyük bir şecaat göstererek Gazze'ye doğru yola çıktılar. Ümit ediyoruz ki milletvekillerimizin bu cesur ve samimi davranışı diğer siyasilere ve siyasi liderlere örnek olup, bu zulmün ve işgalin bitmesine vesile olur."