Saadet Partisi Hatay Milletvekili: Belen Geçidi acilen tamamlanmalı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'da yapılması gerekli birinci kamu yatırımının Belen Geçidi'nin acilen tamamlanması olduğunu söyledi. Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da yaşanan acının faturasının tam olarak tespit edilmediğini belirterek, 'Hatay'daki acıyı unutmayalım.' dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'da yapılması gerekli birinci kamu yatırımının Belen Geçidi'nin acilen tamamlanması olduğunu söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da yaşanan acının faturasının tam olarak tespit edilmediğini belirterek, "Hatay'daki acıyı unutmayalım." dedi.

Hatay'ın özel afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, şehirde ciddi bir barınma sorunu olduğunu dile getirdi.

Hatay'ın kamulaştırma sorunuyla da karşı karşıya olduğunu iddia eden Çalışkan, "OHAL çerçevesinde araziler, mülk sahiplerine bilgi verilmeden kamu tarafından kullanılmaya başlandı, bedeli daha sonra tespit edilip ödenmek üzere. Ancak şu anda OHAL süreci bittiğine göre bu konunun tamamen rızaya dayalı olarak gerçekleşmesi elzemdir." diye konuştu.

Belen Geçidi'nin acilen otobana çevrilmesini isteyen Çalışkan, "Hatay'da yapılması gerekli birinci kamu yatırımı Belen Geçidi'nin acilen tamamlanmasıdır." ifadelerini kullandı.