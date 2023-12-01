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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Gazze'deki Vahşeti Kınadı

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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Gazze'ye uygulanan ambargo ve son 54 gündür devam eden vahşetin durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. İsrail'in eylemleri uluslararası toplumda Filistin meselesine karşı duyarlılığın artmasına yol açmıştır.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, " Gazze'ye uygulanan ambargo ve son 54 gündür devam eden vahşetin acil bir şekilde durdurulması için gerekli adımlar atılmalıdır. İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi eylemlerin, uluslararası toplumda Filistin meselesine karşı duyarlılığın artmasına yol açmıştır" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'ye uygulanan ambargo ve son 54 gündür devam eden vahşetin acil bir şekilde durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı. İsrail'in özellikle son 54 gündür devam eden vahşi eylemlerinin, uluslararası toplumda Filistin meselesine karşı duyarlılığın artmasına yol açtığını belirtti.

Kaya, "Her ülkede, iktidarların acziyetlerine rağmen milletler meydanlara akmış, boykot çağrıları ile Filistin'in yanında İsrail'e karşı saf tuttuklarını ifade etmeye başlamışlardır. Bizim bugün bu mecliste konuştuğumuz konu, milletlerin ne yapması gerektiği değildir. Bizim bugün bu mecliste konuştuğumuz konu, sivil toplumun ne yapması gerektiği değildir. Bizim bugün bu mecliste konuştuğumuz şey, kendileri de insan olması hasebiyle, iktidar sahiplerinin zalimlere karşı şifahi olarak okuduğu meydan okumalar ya da sözler de değildir. Dolayısıyla hiç kimse 'ortada kuyu var yandan geç' muamelesi yapmasın. Bugün burada hepimiz iktidarın yapması gerekenleri ve yapamadıklarını konuşarak bu konuyu değerlendirmek durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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