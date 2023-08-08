Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya: Termik santraller ve maden ocakları mevzuata aykırı faaliyetlerle işletiliyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin termik santraller, maden ocakları ve maden sahalarında yürütülen faaliyetlerin mevzuata aykırı şekilde yapılması olduğunu söyledi. Kaya, TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği 'Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması' önerisi üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan, Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeninin, Saadet Partisi Grubu'nun da yer alacağı şekilde oluşturulmasını talep ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin termik santraller, maden ocakları ve maden sahalarında yürütülen faaliyetlerin mevzuata aykırı şekilde yapılması olduğunu söyledi.

Kaya, TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önerisi üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan, Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeninin, Saadet Partisi Grubu'nun da yer alacağı şekilde oluşturulmasını talep ettiklerini söyledi.

Bu sorunun çözüme kavuşturulmadığını belirten Kaya, "Bugün Danışma Kurulu toplantısında yine bu konuyu gündeme getirdik. Bir kısım siyasi partilerimizin temsilcileri 'Biz düzenimizi bozamayız.' dediler. Bu zaten düzensiz bir düzen. Bu düzeni bozmak zorundayız. Hak, adalet bu düzene itiraz etmemizi gerektiriyor. 'Biz buranın sahibiyiz.' algılarından vazgeçeceksiniz çünkü bu Meclis'te kendi hukukunu savunamayan milletvekilleri, asla ve asla bu milletin hukukunu savunamaz." diye konuştu

"Bir avuç insanı zenginleştirmek için"

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından AK Parti'nin iktidara geldiği 2003 yılına kadar 1168 maden ruhsatı verildiğini kaydeden Kaya, 2003-2019 yılları arasında ise yaklaşık 150 bin maden ruhsatı verildiğini ifade etti.

İktidarın 2004'ten itibaren maden faaliyetlerini yabancı şirketlere verdiğini, ülke kaynaklarını sadece bir avuç insanı zenginleştirmek için kullandığını iddia eden Kaya, "İktidar, bilinçli bir şekilde bu firmalarla insanları karşı karşıya getirmeye çalışmakta ve her zamanki gibi sütten çıkmış ak kaşık gibi bu olaydan sıyrılmaya çalışmaktadır. Muğla'mız başta olmak üzere ülkemizin en önemli sorunlarından birisi termik santraller, maden ocakları ve maden sahalarında yürütülen faaliyetlerin mevzuata aykırı şekilde yapılmasıdır" sözlerini sarf etti.

Madencilikle uğraşan şirketlerin faaliyette bulunduğu alanların, tekrar doğaya kazandırılmak üzere ağaçlandırılmadığını ileri süren Kaya, kanun boşluklarından yararlanılarak ormanlar ve yaşam alanlarının kaderine terk edildiğini savundu.

"2043'e kadar yaklaşık 300 milyon ton karbondioksit salacak"

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Akbelen sahasındaki çalışmaların 4 yıldır devam eden bir süreç olduğunu dile getirerek, "Bölgede daha önce yine çam ağaçları kesilmiş, zeytin yasası yönetmelik değişikliğiyle delinmiş ve zeytin ağaçları kesilmişti." dedi.

İYİ Parti'nin yer üstü kaynakları da yeraltındaki kaynakları da ülkenin zenginliği olarak gören ve bunları korumak gerektiğine inanan bir bakış açısına sahip olduğunu vurgulayan Ergun, "Bizim arayışımız ve itirazımız; kaynaklarımızın birbirine zarar vermeden değerlendirilmesi ve gelecek nesillere korunarak aktarılmasıdır." diye konuştu.

Akbelen'de ekolojik dengenin bozulması göz ardı edilerek binlerce ağacın kesildiğini öne süren Ergun, "Vahşi maden çıkarma yöntemlerinden ve fosil kaynaklara dayalı enerji üretiminden vazgeçilerek çevreye zarar vermeyen daha modern yöntemlerle ham madde elde etmek mümkün iken bugün Akbelen'de yaşananlar tercihlerden kaynaklanan kronik bir sorunun devamıdır. Bu sorun, korunması gereken alanlar başta olmak üzere doğayı ve doğal kaynaklarımızı feda etmek uğruna belirli kesimlerin menfaat elde etmesi noktasında tükenmeyen ısrarın yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine neden olan Yeniköy Termik Santrali'nin 1986'da, Kemerköy Termik Santrali'nin ise 1994'te devreye alındığını anlatan Ergun, bir araştırmaya göre 1992-2017 yılları arasında Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin yaklaşık 360 milyon ton karbondioksiti atmosfere saldığının hesaplandığını söyledi.

Ergun, bu santrallerin 2043 yılına kadar çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 300 milyon ton karbondioksiti atmosfere salacaklarının tahmin edildiğini belirtti.